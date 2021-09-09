MiLB／李灝宇敲二壘安首打點出爐 徐基麟後援4局吞敗

美職新人聯盟費城人隊的李灝宇今天先發出賽敲出1支二壘安打，包辦2分打點，生涯首打點出爐；費城人隊低階1A的徐基麟則是後援投4局，被敲5支安打失2分，最終吞下敗投。

「怪力男」李灝宇今天先發打第6棒、擔任指定打擊，2局下二壘有人時，李灝宇就敲出二壘安打送回1分；4局下擊出二壘滾地球出局，不過將隊友送上三壘；6局下二、三壘有人時，李灝宇擊出的球造成游擊手失誤，帶有1分打點。

總計李灝宇3打數敲出1支安打，包辦2分打點、跑回1分，職業生涯首分打點出爐，目前打擊率1成82，終場新人聯盟費城人隊以9比3擊退洋基隊。

費城人隊低階1A的投手徐基麟今天被球隊移出傷兵名單，在低階1A層級復出。徐基麟在2局上登板後援，解決2個人次之後被敲安打，不過跑者盜壘失敗；3局上雖然一開始被敲安打，不過他一連解決3名打者，沒有失分；4局上演出3上3下，送出2次三振。

徐基麟5局上接連被敲3支安打，分別為三壘、二壘及一壘安打，失掉2分。總計徐基麟投4局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉2分。最終費城人隊低階1A以2比4不敵海盜隊低階1A，徐基麟吞下敗投，目前防禦率3.38。