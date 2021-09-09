MLB／皇家培瑞茲第42轟出爐 只差大谷翔平1轟

皇家隊作客巴爾的摩，今天對金鶯隊進行4連戰第2戰，最近全壘打砲火凶猛的皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez），7局上轟出陽春砲，本季第42轟出爐，只差天使隊日籍球星大谷翔平1轟，挑戰全壘打王的機會愈來愈大。

皇家打完前6局4：0領先，培瑞茲7局上砲轟金鶯中繼投手狄普蘭（Marcos Diplan），中外野方向419英尺陽春砲幫助球隊拉大到5分領先，也是近5戰第4支全壘打，已嚴重威脅大谷在大聯盟的領先地位。

培瑞茲今天4打數1安打，連續7場比賽出現安打，包括4支全壘打，皇家看似應可輕鬆贏球的局面，不料8局下竟被金鶯狂攻9分，儘管9局上追回3分，終場仍以8：9落敗。

培瑞茲本季42轟紀錄再創生涯10年單季新高，打點104分也獨居大聯盟龍頭（至皇家、金鶯之戰結束）。

教士、天使之戰，大谷未在先發名單中，他在9月前6戰只出現1支全壘打，身兼投打「二刀流」任務，球季賽最後23戰想拚50轟紀錄，看來有一定難度。