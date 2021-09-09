MLB／今日戰績表 洋基不敵藍鳥平本季最長5連敗
MLB今日戰績表
水手 8:5 太空人
巨人 7:4 洛磯
遊騎兵 8:5 響尾蛇
雙城 3:0 印地安人
老虎 5:1 海盜
大都會 1:2(10局) 馬林魚
皇家 8:9 金鶯
藍鳥 6:3 洋基
光芒 1:2 紅襪
國民 4:2 勇士
費城人 3:4 釀酒人
紅人 1:4(10局) 小熊
道奇 4:5 紅雀
天使 5:8 教士
白襪 1:5 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:15 道奇 vs. 紅雀
03:37 白襪 vs. 運動家
06:10 雙城 vs. 印地安人
06:40 大都會 vs. 馬林魚
07:05 洛磯 vs. 費城人
07:05 皇家 vs. 金鶯
07:05 藍鳥 vs. 洋基
07:40 國民 vs. 勇士
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