MLB／今日戰績表 洋基不敵藍鳥平本季最長5連敗

教士和天使二連戰的第二場，由達比修有先發出戰，可沒等到「二刀流」學弟大谷翔平代打出擊、兩人錯過對決，雖然場上了少了話題，倒是小熊時期曾執教過達比修有的天使總教練梅登（Joe Maddon），賽前向外界

2021-09-09 13:37