MLB／基特風光進入名人堂 幽默消遣唯一「跑票」作家

新冠肺炎重創全球，美國棒球名人堂入會儀式停頓超過兩年，今天終於恢復進行，去年入選名人堂的洋基隊退役球星基特（Derek Jeter）、洛磯隊重砲渥克（Larry Walker）、紅雀隊西蒙斯（Ted Simmons）全部出席盛會，現場湧進大批洋基球迷，對著基特熱情歡呼，他笑說：「都快忘記這些聲音有多美好了。」

基特2014年從洋基退休，生涯20年出賽2747場，打擊率3成10、全壘打260支、打點1311分，累積3465安紀錄在大聯盟史上排名第6，手上擁有5枚世界大賽冠軍戒。

上次名人堂入會儀式已是前年7月22日，美國受到疫情影響，別說恢復舉辦儀式，去年就連大聯盟球季賽也縮水，今年各隊才回到162場比賽，基特在內的3名退役名將今天終於有機會在名人堂入會儀式風光亮相。

洋基隊退役球星基特、洛磯隊重砲渥克、紅雀隊西蒙斯(由左至右)親自出席盛會。 美聯社

今天到場觀禮的球迷，不少人穿上基特球員時期的2號球衣，用熟悉的語調一直高呼他的名字，讓他有回到球員時期的感覺，笑得十分開心。

基特現年47歲，退休後經營馬林魚隊多年，他在致辭時除了感謝球迷，當然也感謝自己的家人，強調父親是自己的第一個偶像。

美國棒球作家協會去年1月進行名人堂票選時，基特只差一票就能拿下所有票數，一度成為熱門話題，這位作家的身分也未真正曝光，基特今天很幽默說：「謝謝所有投票給我的人，除了這位老兄。」

渥克生涯17年打擊率3成13、全壘打383支，曾獲1997年國聯MVP，成為洛磯隊史首位入選名人堂的球員；西蒙斯曾以捕手身分8次入選國聯明星賽，在1988年退休、結束21年生涯。