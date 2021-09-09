MLB／筒香長打大爆發無用？ 專家指「他仍有被割捨危機」

日籍重砲筒香嘉智轉戰海盜隊之後，備受期待的長打能力徹底爆發，9日賽前已經轟出了7發全壘打。然而即使打出亮眼成績，卻還是有評論指出，筒香仍可能再度遭到球團割愛。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，一位體育報紙記者分析，筒香來到海盜隊後，有三個地方明顯做出改善：第一是他對速球的應變能力，過去他碰上160公里的速球明顯跟不上，但經過道奇小聯盟調整姿勢，提早啟動揮棒之後，他已經能掌握到大聯盟水準的快速球。

第二是他對於反向攻擊的能力，過去他刻意想要強拉出長打，反而容易打進佈陣之內，造成打得好也會被守備沒收，但現在他已經能夠進行廣角攻擊。第三則是在經歷舟車勞頓、球場燈光不佳的小聯盟生活之後，讓筒香回到大聯盟更加得心應手。他也曾表示過大聯盟球場「能把球看得清楚多了」。

然而，即使已經打出亮眼的成績，筒香未來的大聯盟之路卻還是未知數。棒球作家友成那智指出，海盜隊在戰績低迷之下，季後勢必將對陣容做出一番調整。由於筒香目前的大半薪資，都還是由光芒隊支付，因此對海盜而言沒花到什麼成本，換言之就是怎麼處置都不可惜的狀態。球團很可能會為了填補隊上的弱點，最終選擇割捨筒香。

要是筒香離開海盜，想跟其他球隊締結大聯盟合約，恐怕會是件難事。如果要延續美職生涯，就必須得屈就小聯盟合約。如此一來，回到日本職棒打拚，或許也不是不可能的考量。