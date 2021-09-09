回顧2021季前補強 塞米恩、摩頓等五大動作最成功

大聯盟例行賽剩不到一個月就結束，在賽季接近尾聲的同時，讓我們來回顧今年有哪些成功的季前補強案例。以下這五大補強動作各個物超所值，無論是交易或是自由球員簽約都達到超乎預期的成效，並且幫助球隊在季後賽取得競爭者的地位。

藍鳥隊簽下塞米恩

塞米恩(Marcus Semien)絕對是今年最令人意想不到的MVP候選人。他6.1的fWAR值在全聯盟野手當中高居第一，並繳出38轟、88分打點、.886OPS的成績。他是聯盟最被低估的球員之一，2019年曾在運動家隊寫下33轟、92打點與.892OPS的紀錄。但去年他表現並不理想，OPS下滑到.679，也打壞了他在自由球員市場的行情，最終僅以1年1800萬美元的短約加入藍鳥隊。

沒想到塞米恩加入藍鳥隊後立刻打出超越2019的生涯年，並成為明星賽先發二壘手。若看2019到2021這三年的通算fWAR值，塞米恩也以14.9領先全大聯盟，甚至比楚奧特(Mike Trout)還高，可說是誰也沒料到的天下第一人。目前藍鳥隊在美聯外卡只落後紅襪隊2場勝差，若他們最終能擠進季後賽，塞米恩可說居功厥偉，只能說藍鳥隊以1800萬買到一位MVP等級的二壘手絕對超值。

勇士隊簽下摩頓

老將摩頓在大聯盟已經14個球季，每當大家覺得他已經快要不行時，換個球隊又變身為王牌投手，今年來到勇士果然又不例外！ 美聯社

勇士隊近幾年簽下不少成功的一年約，像唐納森(Josh Donaldson)、凱柯(Dallas Keuchel)及歐蘇納(Marcell Ozuna)等，而今年這樣的案例又多了摩頓(Charlie Morton)這一筆。摩頓今年以一年1500萬加入勇士隊，由於摩頓近幾年的表現極為出色，2019年甚至拿下塞揚獎票選第3名，且季後賽總有驚人的演出，因此這紙合約原本就被認為是讓勇士賺到。果不其然，現年37歲的摩頓寶刀未老，今年主投158局，繳出13勝5敗、3.47防禦率、185K的成績，他的fWAR值3.6可在國聯排名第10。他今年的好表現也讓勇士隊給予他明年1年2000萬的延長合約，且有2023年的球團選擇權，對勇士隊來講可謂一舉數得。

白襪隊交易到林恩

林恩在2018年從紅雀轉戰雙城，然後季中又被換到洋基，當年他對美聯環境還不適應，但過去兩季在遊騎兵已找回身手，白襪用兩個新人就把他換過來，現在來看實在是太划算了。 美聯社

今年白襪隊的先發輪值表現相當出色，可說是他們能在美聯中區遙遙領先的最大因素，其中林恩(Lance Lynn)更是這當中的佼佼者。季前白襪隊向遊騎兵隊換得林恩，期望他能與吉歐利托(Lucas Giolito)和凱柯(Dallas Keuchel)組成三巨投。林恩並沒有讓白襪隊失望，今年他始終都是塞揚獎的領跑者之一，主投135.2局寫下10勝4敗、2.59防禦率與152K的成績。儘管他因傷與塞揚獎漸行漸遠，但表現依舊令人激賞。他今年的年薪只有933萬，對白襪隊來說付這樣的薪水就能得到一位王牌實在值得。而白襪隊也在今年七月給了林恩2年3800萬外加球隊選擇權的延長合約，可說皆大歡喜。

教士隊簽下米蘭森

目前美聯救援王漢崔克斯(Liam Hendricks)讓白襪隊用了3年5400萬的合約才簽下，而國聯救援王米蘭森(Mark Melancon)則讓教士隊只用1年200萬就簽到。米蘭森雖在海盜隊時期曾有單季51次救援成功的紀錄，但離開海盜後表現起起落落，儘管去年得以成為勇士隊的守護神，但他在自由球員市場的行情並不理想，最後被亟需補強牛棚的教士隊網羅。起初他並沒有被預期會成為教士隊的終結者，沒想到現已繳出1.92防禦率及領先國聯的36次救援成功。若米蘭森的救援成功數一路領先下去，將會是他睽違6年再次成為國聯救援王。

前國聯救援王米蘭森近幾季在巨人和勇士的表現大不如前，但教士對他還是很有信心，用200萬美元就把他簽下，現在收到了巨額的回報。 美聯社

水手隊簽下塞瓦德

水手長期就有牛棚不穩定的問題，一直無法改善，今年撿了塞瓦德過來，意外成為一枚超好用的活棋，目前戰績9勝8救援11次中繼，有機會拿下神奇的3個兩位數！ 美聯社

相信到現在還是沒什麼人認識塞瓦德(Paul Sewald)這位水手隊的終結者。這個陌生的名字現在的1.9fWAR值為全聯盟後援投手中的第6名，並有2.70防禦率、8次救援成功與15.12三振率的成績。塞瓦德來到水手隊之前的四個賽季通算防禦率高達5.50，去年則未得到老東家大都會隊的續約，今年才以小聯盟合約加盟水手，並到了五月中才升上大聯盟。沒想到現年31歲的他本季大爆發，在各種球路的精進下成為今年大聯盟最令人驚奇的後援投手，最終成為水手隊的終結者。