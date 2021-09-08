MLB／大家都愛大谷翔平 代打上陣教士球迷歡呼示愛

天使和教士這兩天展開二連戰，大谷翔平罕見未先發，但當他在第8局代打上陣時，教士球場儼然成為「大谷主場」，全場球迷給予掌聲加歡呼，大谷則靠著速度跑出一支內野安打回應。

天使教頭麥登（Joe Maddon）賽前就表示，這兩戰不會安排大谷先發，讓他能稍微喘口氣，就算讓大谷上場代打，也會盡量避免讓他守備，希望他藉此獲得一些休息的機會。而大谷翔平果然在第8局獲得代打機會，當他走向打擊區時，教士球迷全變大谷迷，全場大聲喊著「Ohtani」，也快速拿出手機錄影、拍照，美媒《Bally Sports West》在推特放上這段影片，寫下「沒空讓未來的MVP休息。」

貼文一出後不少球迷留言「大家都愛大谷」、「比賽最精采時刻」，「教士球迷最棒了」等。