MLB／大家都愛大谷翔平 代打上陣教士球迷歡呼示愛
天使和教士這兩天展開二連戰，大谷翔平罕見未先發，但當他在第8局代打上陣時，教士球場儼然成為「大谷主場」，全場球迷給予掌聲加歡呼，大谷則靠著速度跑出一支內野安打回應。
天使教頭麥登（Joe Maddon）賽前就表示，這兩戰不會安排大谷先發，讓他能稍微喘口氣，就算讓大谷上場代打，也會盡量避免讓他守備，希望他藉此獲得一些休息的機會。而大谷翔平果然在第8局獲得代打機會，當他走向打擊區時，教士球迷全變大谷迷，全場大聲喊著「Ohtani」，也快速拿出手機錄影、拍照，美媒《Bally Sports West》在推特放上這段影片，寫下「沒空讓未來的MVP休息。」
No days off for the future MVP😤#WeBelieve I @Angels pic.twitter.com/DW5ooDtJe6— Bally Sports West (@BallySportWest) September 8, 2021
貼文一出後不少球迷留言「大家都愛大谷」、「比賽最精采時刻」，「教士球迷最棒了」等。
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