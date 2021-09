MLB／大家都愛大谷翔平 代打上陣教士球迷歡呼示愛

天使和教士這兩天展開二連戰,大谷翔平罕見未先發,但當他在第8局代打上陣時,教士球場儼然成為「大谷主場」,全場球迷給予掌聲加歡呼,大谷則靠著速度跑出一支內野安打回應。

天使教頭麥登(Joe Maddon)賽前就表示,這兩戰不會安排大谷先發,讓他能稍微喘口氣,就算讓大谷上場代打,也會盡量避免讓他守備,希望他藉此獲得一些休息的機會。而大谷翔平果然在第8局獲得代打機會,當他走向打擊區時,教士球迷全變大谷迷,全場大聲喊著「Ohtani」,也快速拿出手機錄影、拍照,美媒《Bally Sports West》在推特放上這段影片,寫下「沒空讓未來的MVP休息。」

No days off for the future MVP😤#WeBelieve I @Angels pic.twitter.com/DW5ooDtJe6