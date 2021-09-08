MLB／教士史奈爾6局無安打吞敗 大氣讚對手打得好

天使今天作客教士，雙方投手都表現出色，教士塞揚投手史奈爾(Blake Snell)前六局更是投出完全比賽，直到七局才破功，全場主投7局僅被敲出1支安打、飆出11次三振、失兩分，卻因為隊友全員熄火，教士0:4遭天使完封，史奈爾苦吞敗投

被球迷戲稱為「五局塞揚」的史奈爾，近期卻成為教士最倚賴的先發，此戰延續前役對響尾蛇7局無安打的好表現，前6局讓天使打者18上18下，可惜在第七局先是連續保送兩名天使的打者破了完全比賽，隨後又被亞戴爾(Jo Adell)敲出兩分打點安打，連完封也沒了，不過連兩戰13.2局無失分已是教士隊史新紀錄。

史奈爾賽後談及他本場的表現:「我感覺很好，效率很高，但第七局保送弗雷契爾(David Fletcher)那球讓我很沮喪，這是改變戰局的關鍵，我沒再去看重播，但我堅信這應該是好球。」

「不過保送就是失分的開始」，史奈爾補充說道，「尤其本季在我保送對手後，無論甚麼原因，對手總能得分。」至於被亞戴爾打出安打丟分，史奈爾認為是他的滑球沒有投到理想的位置，他也大方誇讚對手「打得很好」。

值得一提的是史奈爾近期再次繳出塞揚等級表現，過去四戰讓對手打擊率低至僅0.071，上次將能在4場比賽讓對手打擊率更低的、是1983年紅人隊范德梅爾 (Johnny Vander Meer)寫下的0.063，其中包括他創紀錄的背靠背無安打比賽。

而據ESPN指出，史奈爾變身的關鍵就在增加滑球量從21%升至31%，再將變速球比例降至0.8%，換來的是單月3勝1負，防禦率僅1.72與0.85WHIIP，包含3場先發投超到第七局，擺脫「五局塞揚」稱號。