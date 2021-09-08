快訊

深夜收到簡訊通知 黃鐙輝一家人無預警被下令居家隔離

板橋某社區整棟清空中 防疫專車將陸續載離至晚間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 大谷代打敲內野安天使完封教士

聯合新聞網 / 整理
大谷今日未先發，比賽後段代打仍貢獻一支內野安，天使雖被教士投手K了13次，包含先發史奈爾一人就包辦11K，仍以4：0贏球。 美聯社
大谷今日未先發，比賽後段代打仍貢獻一支內野安，天使雖被教士投手K了13次，包含先發史奈爾一人就包辦11K，仍以4：0贏球。 美聯社

MLB今日戰績表

雙城 3:0 印地安人

老虎 2:3 海盜

大都會 9:4 馬林魚

皇家 3:7 金鶯

藍鳥 5:1 洋基

光芒 12:7 紅襪

國民 5:8 勇士

紅人 4:3 小熊

費城人 0:10 釀酒人

道奇 7:2 紅雀

水手 4:5(10局) 太空人

巨人 12:3 洛磯

白襪 6:3 運動家

遊騎兵 3:1 響尾蛇

天使 4:0 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 水手 vs. 太空人

03:10 巨人 vs. 洛磯

03:40 遊騎兵 vs. 響尾蛇

06:10 雙城 vs. 印地安人

06:35 老虎 vs. 海盜

06:40 大都會 vs. 馬林魚

07:05 皇家 vs. 金鶯

07:05 藍鳥 vs. 洋基

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:20 國民 vs. 勇士

07:40 費城人 vs. 釀酒人

07:40 紅人 vs. 小熊

07:45 道奇 vs. 紅雀

08:10 天使 vs. 教士

09:40 白襪 vs. 運動家

球隊戰績表

相關新聞

眾多亮眼菜鳥拚新人王 賈西亞、英迪亞呼聲最高

大谷翔平本季投打俱佳，在投球和打擊兩端都繳出超高水準成績單，締造無數紀錄，若無意外，美聯最有價值球員幾乎已是囊中物。回首三年前，赴美首季的他便以22轟、10盜附帶超過0.9的OPS，拿下新人王殊榮，也

MLB／紅雀球迷致敬後普荷斯就開轟 道奇教頭：像電影情節

道奇和紅雀的系列戰進行到第二場，昨天沒有上場的生化人普荷斯(Albert Pujols)，今天扛起先發第三棒的重責大任，這是他離開紅雀10年後、第四場以客隊球員之姿站上打擊區，首打席在全場紅雀球迷給出

MLB／光芒新秀法蘭柯連37場上壘 打破傳奇球星曼托紀錄

不到三個月前才升上大聯盟，光芒超級新秀法蘭柯(Wander Franco)今天就寫下歷史，在對紅襪一戰於第七局靠著選到一次保送上壘，延續他連37場比賽有上壘紀錄。這位年僅20歲的菜鳥，超越了洋基傳奇球

MLB／擔心二刀流對大谷身體有負擔 達比修有也期待對決

教士隊日籍投手達比修有將在明天對上天使隊先發，不過因大谷翔平只會代打，兩人對決的機率降低，達比修有為了勝投跟對決，期許自...

MLB／洋基王牌柯爾3.2局傷退 樂觀不會錯過下次先發

正在爭取季後賽門票的洋基，最不希望的事情還是發生了，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)於今天對上藍鳥的比賽中，僅投3.2局就因左腿筋緊繃提前退場，洋基全場遭到對手3轟狙擊，最終也以1:5輸球，加上

MLB／狄葛隆肘傷已無礙 但本季能否回歸還是未知數

大都會兩屆塞揚投手狄葛隆(Jacob DeGrom)因右肘扭傷，已缺賽約兩個月的時間，隨著MLB球季剩不到一個月，這位王牌本季是否有望回歸，大都會總裁安德森（Sandy Alderson）今天表示「仍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。