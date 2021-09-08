MLB／今日戰績表 大谷代打敲內野安天使完封教士

道奇和紅雀的系列戰進行到第二場，昨天沒有上場的生化人普荷斯(Albert Pujols)，今天扛起先發第三棒的重責大任，這是他離開紅雀10年後、第四場以客隊球員之姿站上打擊區，首打席在全場紅雀球迷給出

2021-09-08 16:23