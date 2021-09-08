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MLB／今日戰績表 大谷代打敲內野安天使完封教士
MLB今日戰績表
雙城 3:0 印地安人
老虎 2:3 海盜
大都會 9:4 馬林魚
皇家 3:7 金鶯
藍鳥 5:1 洋基
光芒 12:7 紅襪
國民 5:8 勇士
紅人 4:3 小熊
費城人 0:10 釀酒人
道奇 7:2 紅雀
水手 4:5(10局) 太空人
巨人 12:3 洛磯
白襪 6:3 運動家
遊騎兵 3:1 響尾蛇
天使 4:0 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 水手 vs. 太空人
03:10 巨人 vs. 洛磯
03:40 遊騎兵 vs. 響尾蛇
06:10 雙城 vs. 印地安人
06:35 老虎 vs. 海盜
06:40 大都會 vs. 馬林魚
07:05 皇家 vs. 金鶯
07:05 藍鳥 vs. 洋基
07:10 光芒 vs. 紅襪
07:20 國民 vs. 勇士
07:40 費城人 vs. 釀酒人
07:40 紅人 vs. 小熊
07:45 道奇 vs. 紅雀
08:10 天使 vs. 教士
09:40 白襪 vs. 運動家
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