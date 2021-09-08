MLB／紅雀球迷致敬後普荷斯就開轟 道奇教頭：像電影情節

道奇和紅雀的系列戰進行到第二場，昨天沒有上場的生化人普荷斯(Albert Pujols)，今天扛起先發第三棒的重責大任，這是他離開紅雀10年後後、第四場以客隊球員之姿站上打擊區，首打席在全場紅雀球迷給出長達40秒的歡呼鼓掌後，第四球就從哈普(J.A. Happ)手中敲出左外野的全壘打，這是普荷斯本季第17支、生涯第679支的紅不讓，幫助道奇最終以7：2獲勝。

今天是普荷斯離開紅雀後第二度重返聖路易主場，不過上一次回到這裡還是天使球員身分，在該系列賽他一共有12次的打擊，每一次都迎來滿場球迷起立致敬，恰巧他在該系列賽中同樣也敲出了一記全壘打。今天改穿道奇制服登場，同樣獲得球迷鼓掌致敬，紅雀捕手莫里納(Yadier Molina)還特別退出本壘板，讓老隊友好好享受這一刻，而普荷斯這回沒有讓聖路易球迷等太久，第一打席就開轟回應，讓滿場球迷陷入瘋狂。

賽後道奇教練羅伯茲(Dave Roberts)賽後讚嘆:「能在贏得滿場球迷掌聲後敲出全壘打，就像是電影情節一樣，每個人都希望能發生在自己身上，但可能性很低。普荷斯在聯盟奮鬥了這麼久，為他所效力的球隊盡心盡力，他值得這樣的結果。」

隊友特納(Justin Turner)也表示：「不僅僅是普荷斯，對球場裡的每個人來說，這實在是太不可思議了。每次看他敲出全壘打，都是在見證歷史。」

不過普荷斯本人倒是看得敲描淡寫：「當今天這些事發生時，你就讓它發生，他們都是球賽的一部分。可以擁抱當下的感動，但盡量不讓自己身陷其中。」

從2011年加入紅雀、到2011年離隊，普荷斯在這10年間一共敲出2073支安打、445支全壘打、寫下.328/.420/.617的打擊三圍，還拿下3次年度最有價值球員，並二度帶領紅雀邁向總冠軍。