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MLB／阿隆索百轟出爐 只花347場史上第2快

中央社 / 邁阿密7日綜合外電報導
大都會重砲阿隆索今天單場雙響達成生涯百轟，花了347場是史上第二快。 路透社
大都會重砲阿隆索今天單場雙響達成生涯百轟，花了347場是史上第二快。 路透社

阿隆索（Pete Alonso）今天生涯百轟出爐後，又追加1支陽春砲錦上添花，在他大棒子助威之下，紐約大都會9比4大勝邁阿密馬林魚。

阿隆索2019年4月1日在邁阿密敲出首轟，今天也在邁阿密達成百轟里程碑。這是阿隆索在美國職棒大聯盟MLB第347場出賽，只有霍華德（Ryan Howard）比他更快達到百轟，325場出賽就締造紀錄。

阿隆索今年累計32轟，今天4支2，有3分打點。

大都會先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）拿下他進入大都會後的第1場勝投，5局投球被敲出7支安打，有1次保送和4次三振，丟掉4分，但只有1分是責失。

馬林魚今天則由菜鳥投手卡布瑞拉（Edward　Cabrera）先發主投，他只投了2又1/3局，僅被敲出1支安打，有1次三振，但因為有4次保送與2次觸身球，丟掉4分，不過他最後無關勝敗，幸運逃過敗投。

敗戰由後援投手康貝爾（Paul Campbell）承擔，他今天2又1/3局投球，失2分，但都不是責任失分。

大都會1局上就靠著比亞（Jonathan Villar）被保送和阿隆索開轟進帳2分，1局下馬林魚追回1分，2局下把比分扳平；但卡布瑞拉3局上自亂陣腳，1人出局後連投3個保送塞滿壘包，接著對康佛托（MichaelConforto）與巴艾茲（Javier Baez）連投2個觸身球，大都會兵不血刃再添2分，4比2領先。

誰料到馬林魚3局下攻勢再起，靠著大都會三壘手比亞失誤、狄亞茲（Isan Diaz）高飛犧牲打與艾瓦雷茲（Eddy Alvarez）帶有打點的二壘安打，再度追平比分。

但6局上大都會再度把分數拉開，來到7比4領先，8局上再添1分，9上阿隆索陽春砲錦上添花，終場大都會就以9比4帶走勝利。

大都會

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