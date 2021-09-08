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MLB／光芒新秀法蘭柯連37場上壘 打破傳奇球星曼托紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
光芒超級新秀法蘭柯(Wander Franco)連37場比賽有上壘紀錄，成為美聯史上20歲以下連續上壘場次最多的球員。 美聯社
光芒超級新秀法蘭柯(Wander Franco)連37場比賽有上壘紀錄，成為美聯史上20歲以下連續上壘場次最多的球員。 美聯社

不到三個月前才升上大聯盟，光芒超級新秀法蘭柯(Wander Franco)今天就寫下歷史，在對紅襪一戰於第七局靠著選到一次保送上壘，延續他連37場比賽有上壘紀錄。這位年僅20歲的菜鳥，超越了洋基傳奇球星曼托(Mickey Mantle)，成為美聯史上20歲以下連續上壘場次最多的球員。

在第七局以前，法蘭柯三次打擊皆未能上壘，整場結束後也是4支0無安打，幸好靠著第七局從紅襪右投皮考克(Brad Peacock)手中選到保送，才能打破傳奇球星曼托在1951年9月5日到1952年5月4日保有的20歲以下球員連續36場上壘紀錄。

賽後光芒教練凱許(Kevin Cash)表示：「每個人包括法蘭柯都知道，曼托在MLB歷史的重要性，能夠在某領域和曼托並駕齊驅，就知道這是多不簡單的一件事。」

若將範圍擴大到 21 歲以下，大聯盟歷史上只有一位球員連續上壘的場次比法蘭柯目前的成績更長，那就是名人堂成員羅賓森在1956年5月26日至7月7日間寫下的連43場上壘，也是大聯盟史上最長紀錄。

法蘭柯在這波連3７場上壘的比賽中，一共敲出13支二壘安打、3支三壘安打、4支全壘打、帶有26個打點以及36得分，打擊三圍0.336/.399/.552也相當亮眼。他上回未能上壘的比賽已要追溯到一個半月前的7月24日，當時他5次打擊皆未敲出安打。

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