MLB／狄葛隆肘傷已無礙 但本季能否回歸還是未知數
大都會兩屆塞揚投手狄葛隆(Jacob DeGrom)因右肘扭傷，已缺賽約兩個月的時間，隨著MLB球季剩不到一個月，這位王牌本季是否有望回歸，大都會總裁安德森（Sandy Alderson）今天表示「仍是未知數」。
狄葛隆在台灣時間7月8日對上釀酒人的比賽後，就沒有再踏上過投手丘。但在受傷前他本季的表現仍是力挫群雄，拿下7勝2敗、1.08的防禦率並帶有146次三振。
總管安德森在今天對上馬林魚的比賽之前，更新了狄葛隆的傷勢狀況：「根據核磁共振和醫生的臨床評估，目前狄葛隆扭傷的問題已經解決了，投球的手肘也完好無損。不過球隊會進一步了解，他的傷勢是否和長期以來投球發力的位置有關。」
大都會原先計畫讓狄葛隆在8月25日開始投球，但顯然原狀況沒有預期理想，他目前僅能在100多英尺的平地上丟球，球隊認為9月中旬以前應該都無法回到投手丘上。
大都會目前在國聯東暫居第三，落後分區領頭羊勇士4場勝差，距離國聯外卡第二也還有4.5場差距。
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