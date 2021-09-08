MLB／洋基王牌柯爾3.2局傷退 樂觀不會錯過下次先發

正在爭取季後賽門票的洋基，最不希望的事情還是發生了，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)於今天對上藍鳥的比賽中，僅投3.2局就因左腿筋緊繃提前退場，洋基全場遭到對手3轟狙擊，最終也以1:5輸球，加上紅襪同日贏球，外卡第一優勢快花光了。

柯爾是在四局上被藍鳥麥奎爾(Reese McGuire)以外野高飛犧牲打回送超前分後，向休息區示意請防護員上投手丘，經過簡短的檢查後決定退場，稍後洋基宣告柯爾的傷勢是左腿筋緊繃而預防性退場。

總計柯爾本場投了3.2局，共失3分、2分為自責分，牛棚接手後再丟2分，洋基終場以1：5輸球，他也吞下本季第7敗。不過柯爾傷退前仍送出2次三振，累積217K追平費城人的惠勒(Zack Wheeler )並列全聯盟第一。

面對傷勢疑慮，柯爾賽後樂觀表示不會影響下次先發，但仍會視未來幾天的感覺而定，他表示：「現在一切還很難說，我對今天提前退場的結果當然很失望，但重要的是未來24-36小時我的感覺如何，我得確保自己心理上不受影響，如果需要休息幾天就這麼做吧。」

「即使當下有簡單治療，但我不確定能夠撐完這一局，所以很不幸地，我必須按下退場開關。希望這決定在未來6天能兌現紅利，不會錯過下次先發。」

洋基教練布恩(Aaron Boone)賽後則說:「我們在第一時間就察覺到柯爾的傷勢，所以沒有什麼大礙，目前也沒有照核磁共振的必要，我知道柯爾對傷勢很樂觀，會依他明天的狀況再決定下一步要怎麼走。」

如果柯爾未因此跳過輪值，預計他下次出賽的時間將會是在台灣時間9月14日對上雙城的比賽。

洋基目前雖在美聯外卡爭奪戰中位居龍頭，但近況慘不忍睹，不但連輸了四場，在過去十場也輸了八場之多，之所以能繼續保住外卡第一，得要感謝紅襪近期狀況也相當不穩。倒是同區的藍鳥後勢看漲，近十場九勝的火燙表現讓他們再重返外卡的競爭行列，今天贏球後僅落後洋基2場勝差。