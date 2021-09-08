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MLB／擔心二刀流對大谷身體有負擔 達比修有也期待對決

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
達比修有與大谷翔平今天在賽前相遇，兩人有說有笑，也留下合照，不過尚未在大聯盟對決過。 截圖自天使官方推特
達比修有與大谷翔平今天在賽前相遇，兩人有說有笑，也留下合照，不過尚未在大聯盟對決過。 截圖自天使官方推特

教士隊日籍投手達比修有將在明天對上天使隊先發，不過因大谷翔平只會代打，兩人對決的機率降低，達比修有為了勝投跟對決，期許自己能投到6、7局之後。

達比修有與大谷翔平今天在賽前相遇，兩人有說有笑，也留下合照，這對前後期的日職火腿隊球員，都曾一起披上過11號球衣，但旅美後，兩人還沒對決過。

達比修有看這位學弟，認為他同時兼任投球、打擊，是棒球史上罕見之事，也令人驚艷，但更擔心他的身體負擔，「作為投手要完成一整季已經很困難，但他投打都來，指定打擊之外還要投球，這等於是超過兩倍的壓力。」

不過對於明天兩人有機會首次交手，達比修說：「我很期待對戰，希望能投到6、7局，並且拿下勝利。」天使隊為了讓大谷喘口氣，今、明天與教士隊的系列戰，都不會讓大谷先發，僅視情況代打。

達比修有 大谷翔平 天使

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