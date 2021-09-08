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MLB／大谷喘口氣對教士兩場不先發 教頭：相信會有幫助
天使隊與教士隊恐怕難上演「日本對決」戲碼，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）表明，大谷翔平這兩場都不會先發，頂多代打，也代表對上明天先發登板的達比修有機率降低。
大谷翔平今天不在對戰教士隊的先發打線中，明天也是如此，原因是國聯沒有指定打擊，而大谷預計在後天開始的對太空人系列賽登板投球，因此多給他一些休息機會。
「我相信這會有幫助。」麥登解釋未讓大谷先發的理由：「根據今年他的表現跟成果，我認為是時候稍微喘息一下，看看能不能幫助他恢復元氣，去完成剩下球季。」
大谷今年有多操？他在天使隊138場比賽中，以打者身分出賽132場，另外20場先發投手則是球隊最多，其中17場同場投打二刀流。
不過麥登也說，這不代表大谷完全休息，還是可能上場代打，甚至守備個一、兩局，「我不會排除他代打完繼續守備的可能性，但我會盡量避免。」大谷今年主要是指定打擊或投手，但也有8.1局的外野守備。
大谷翔平下半季打擊成績有些下滑，麥登認為這也是調整的好時機，「他的動作有點跑掉，需要調整回來，球季很長，不可能一整年都保持完美，調整回來一點就沒事了。」
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