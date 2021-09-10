MLB／今日戰績表 小葛雷諾42轟百打點藍鳥連5場宰洋基
MLB今日戰績表
道奇 1:2 紅雀
白襪 1:3 運動家
雙城 1:4 印地安人
大都會 2:3 馬林魚
洛磯 4:3 費城人
皇家 6:0 金鶯
藍鳥 6:4 洋基
國民 : 勇士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:20 巨人 vs. 小熊
06:35 國民 vs. 海盜
07:05 洛磯 vs. 費城人
07:05 藍鳥 vs. 金鶯
07:10 釀酒人 vs. 印地安人
07:10 洋基 vs. 大都會
07:10 光芒 vs. 老虎
07:20 馬林魚 vs. 勇士
08:10 天使 vs. 太空人
08:10 紅襪 vs. 白襪
08:10 皇家 vs. 雙城
08:15 紅人 vs. 紅雀
09:40 遊騎兵 vs. 運動家
10:10 響尾蛇 vs. 水手
10:10 教士 vs. 道奇
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