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MLB／今日戰績表 小葛雷諾42轟百打點藍鳥連5場宰洋基

聯合新聞網 / 整理
藍鳥小葛雷諾達成單季42轟百打點，史上第五人。 擷圖自推特
藍鳥小葛雷諾達成單季42轟百打點，史上第五人。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

道奇 1:2 紅雀

白襪 1:3 運動家

雙城 1:4 印地安人

大都會 2:3 馬林魚

洛磯 4:3 費城人

皇家 6:0 金鶯

藍鳥 6:4 洋基

國民 : 勇士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 巨人 vs. 小熊

06:35 國民 vs. 海盜

07:05 洛磯 vs. 費城人

07:05 藍鳥 vs. 金鶯

07:10 釀酒人 vs. 印地安人

07:10 洋基 vs. 大都會

07:10 光芒 vs. 老虎

07:20 馬林魚 vs. 勇士

08:10 天使 vs. 太空人

08:10 紅襪 vs. 白襪

08:10 皇家 vs. 雙城

08:15 紅人 vs. 紅雀

09:40 遊騎兵 vs. 運動家

10:10 響尾蛇 vs. 水手

10:10 教士 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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