MLB／今日戰績表 小葛雷諾42轟百打點藍鳥連5場宰洋基

洋基和藍鳥四連戰今天進行到第三場，雙方前六局形成3:3平手，七局上藍鳥靠著赫南德茲(Teoscar Hernandez)敲出勝利打點打破僵局，加上九局上小葛雷諾（Vladimir Guerrero J

2021-09-09 17:25