眾多亮眼菜鳥拚新人王 賈西亞、英迪亞呼聲最高

大谷翔平本季投打俱佳，在投球和打擊兩端都繳出超高水準成績單，締造無數紀錄，若無意外，美聯最有價值球員幾乎已是囊中物。回首三年前，赴美首季的他便以22轟、10盜附帶超過0.9的OPS，拿下新人王殊榮，也是他轉戰大聯盟以來第一座年度個人獎項。

綜觀本季的亮眼新人，有征戰已久終於破繭而出的，也有原本就是農場矚目「大物」且不負眾望的，時序來到季末，各隊的例行賽都剩下不到三十場比賽，「新人王」之爭趨向白熱化，以下便來盤點2021年球季的優秀新人們：

賈西亞：126場出賽，29轟、78打點

賈西亞 美聯社

遊騎兵中外野手賈西亞（Adolis Garcia）是28歲「大齡新秀」，來自古巴，2016年先被日本的讀賣巨人簽下，儘管成績差強人意，仍決心叛逃美國，投入紅雀麾下，後來被交易至遊騎兵，終在今年獲得重用，發光發熱，明星賽前一肩扛起火力輸出，一口氣衝進明星賽，雖然明星賽後手感有「急凍」跡象，不過累積的數據十分可觀，也有望改寫相隔超過三十年之久的隊史菜鳥單季最多轟紀錄，此外他的臂力突出，「雷射肩」是家常便飯。值得一提是，若他最後拿下新人王，將是史上第一位「曾經被DFA過的新人王得主」。

阿羅薩雷納：121場出賽，19轟、13盜、62打點

阿羅薩雷納 美聯社

外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）是去年助光芒季後賽過關斬將、闖進世界大賽的大功臣，長程砲火猛烈，成為新的「十月先生」，已具一定知名度的他仍擁有「新人」資格（去年例行賽僅76打席），休賽季雖然因私事遭到逮捕，鬧出一番風波，所幸並未影響到球員生涯，今年有望挑戰「20轟15盜」，明星賽後明顯加溫，八月僅19場出賽就打了25支安打，單月OPS破1，後勢兇猛。

法蘭柯：59場出賽，7轟、打擊率0.290

法蘭柯 美聯社

「百大新秀之首」光芒法蘭柯（Wander Franco）生涯首場出賽就開轟，度過剛起步的顛簸撞牆期，八月上壘率接近四成，九月目前的更是打擊率0.455，連續36場上壘，追平「上古神獸」曼托（Mickey Mantle）保持的美聯「不到21歲的新人之連續上壘紀錄。」印象分數鮮明，但累積數據不足，對於衝擊新人王而言是不利因素。

賈西亞：10勝6敗，防禦率3.29

賈西亞 美聯社

太空人賈西亞（Luis Garcia）是來自委內瑞拉的24歲右投，倚賴卡特球和滑球，平均每九局能三振超過十名打者，站穩輪值一席，「十勝」是角逐新人王最大本錢，就看接下來能否繼續累積勝投數、壓低防禦率了。

英迪亞：128場出賽，18轟、9盜、82得分

英迪亞 美聯社

姓氏罕見到讓人印象深刻的英迪亞（Jonathan India）六月起站穩紅人開路先鋒二壘手，託國聯最多的19顆觸身球所賜，上壘率高達0.377，近年來超過500打席的新人，只有2014年白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）的上壘率比他高。

羅傑斯：7勝6敗，防禦率2.52

羅傑斯 美聯社

23歲的馬林魚左投羅傑斯（Trevor Rogers）是2017年選秀首輪（第13順位），去年就在大聯盟投了7場先發（共28局）。本季改善控球、降低保送率，局數、三振數等各項數據都在國聯的菜鳥投手中名列前茅，甚至代表馬林魚入選明星賽。可惜八月因家人確診肺炎而請假離隊、協助處理家務事（後來確診的祖父母過世、母親順利康復），前陣子他受訪表示：「這很難熬，但我會打起精神好好振作，我告訴我媽說：『你很努力對抗病毒，所以我也要重返投手丘，讓你們為我感到驕傲。』」前幾天羅傑斯「復出」迎戰費城人，投4.1局失2分，83球中有55顆好球，可圈可點。

註：本文數據截至台灣時間9月8日賽前。