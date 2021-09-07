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MLB／太空人11比2痛宰水手 菊池雄星投不滿2局退場

中央社 / 休士頓6日綜合外電報導
菊池雄星。 法新社
菊池雄星。 法新社

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天2局下一口氣進帳6分，包括新秀梅耶斯（Jake Meyers）從日籍左投菊池雄星手中轟出3分砲，太空人最後以11比2痛宰作客的西雅圖水手

太空人中止水手5連勝，繼續穩居美國聯盟西區龍頭，將領先第2名的水手勝差擴大到5.5場。

狄亞茲（Aledmys Diaz）2局下靠野手選擇上壘，水手二壘手托羅（Abraham Toro）出現守備失誤，2名太空人趁機跑回本壘，太空人先取得2比0領先。

梅耶斯從水手先發投手菊池雄星手中揮出3分砲，之後阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）再敲安打送回1分，太空人取得6比0領先，也將菊池雄星打下場。太空人之後在5局和6局下各得2分和3分。

水手只有在3局上靠1支二壘安打送回2分，全場僅5安，最後以2比11慘敗。

菊池雄星本季第6度先發出戰太空人，投1.2局被敲3安，失6分有4分是自責分，送出4次保送沒有三振，苦吞敗投，目前戰績7勝8敗。

太空人先發右投麥卡勒（Lance McCullers Jr.）投6局，被敲4安，失2分為自責分，共送出4次保送7次三振，拿下個人本季第11勝。

水手 菊池雄星

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