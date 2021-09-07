MiLB／新人聯盟徐基麟化解滿壘危機 投1.1局救援成功
旅美費城人隊投手徐基麟今天在新人聯盟出賽，後援化解滿壘危機，投1.1局無失分，拿下本季第3次救援成功。
徐基麟也被選入U23世界盃棒球賽中華代表隊，預計9月中下旬赴墨西哥與代表隊會合。
旅美費城人隊投手徐基麟7月底首度升上小聯盟低階1A，台灣時間7月24日後援出賽投1.1局拿下勝投，但接著被放入7天傷兵名單，8月底再回到新人聯盟。
費城人隊新人聯盟今天與多倫多藍鳥隊比賽，兩隊7局打完費城人隊5比2領先，8局下費城人隊投手有狀況，接連投出3個四壞保送，2人出局、滿壘時再投出四壞保送、失掉1分。
徐基麟8局滿壘危機接手後援，三振抓到該局最後1個出局數、力守不失分，徐基麟9局續投先被敲出安打，接著依序讓打者敲出投手方向滾地球、中外野方向飛球、中外野方向飛球出局。
徐基麟今天總計投1.1局被敲1支安打，投出1次三振、沒有保送，無失分，賽後防禦率4.85，球隊終場以5比3拿勝，徐基麟拿下救援成功。
2021年U23世界盃棒球賽將於台灣時間9月24日於墨西哥開打，棒協昨天公布代表隊正選24人名單，徐基麟也在名單中，旅美小聯盟球員預計15至19日間陸續赴墨西哥與代表隊會合。
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