MLB／老將摩頓寶刀未老 勇士宣布提前續約一年

勇士今天宣布與老將摩頓（Charlie Morton）提前以年薪2000萬美元（約新台幣5.5億元）續約一年，另有2023年2000萬美元的球隊選擇權，但沒有買斷費。

摩頓曾待過海盜、太空人，在排除縮水2020賽季後的過去4個完整賽季中，他每季都奪下至少13勝，也曾2度入選明星賽。2019年他加盟光芒，隔年幫助球隊打入世界大賽後，曾考慮是否要退休，後來勇士與他簽下一年1500萬美元的自由球員合約。他本季在28場先發出賽中繳出13勝5敗、185次三振、防禦率3.47的優異成績。

摩頓雖然已37歲，但他一直是勇士先發輪值很重要的支柱，尤其是陣中王牌索洛卡（Mike Soroka）右腳阿基里斯腱再次動刀，確定被排除在本季投手戰力外，勇士需要像摩頓這樣能減輕牛棚負擔的投手，而在他過去的先發28場出賽中，有17場至少投滿6局，只有3次未投滿5局。他說：「現在每年先發投手的投球局數都在減少，牛棚也不得不多承擔一些局數。感覺自己在這方面盡了一份力，真是太好了。」

勇士目前在國聯東區位居龍頭領先第二名的費城人兩場勝差，今年他們正尋求分區冠軍四連霸。