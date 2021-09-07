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MLB／光芒延長賽「故意」投手犯規？ 記者解惑：投球更自在

聯合新聞網 / 綜合報導
光芒隊救援投手麥克休(左)在10局上「故意」投手犯規，引發熱議。 美聯社
光芒隊救援投手麥克休(左)在10局上「故意」投手犯規，引發熱議。 美聯社

今日光芒作客紅襪之戰話題滿滿，除了紅襪「煮粥」花光6分領先，最終讓光芒以1分差獲勝外，延長賽10局下，光芒隊救援投手麥克休（Collin McHugh）一次「故意」投手犯規，在社群引發熱烈討論，連賽事主播都十分不解：「這是計畫中的嗎？為什麼要這麼做呢？」

光芒在4局上因紅襪一連串守備失誤將分數追近，9局打完雙方戰成9：9平手。10局上突破僵局制靠著2支安打攻下2分，該局下半後援投手麥克休續投，不過他一上來就朝著三壘作勢牽制，形成投手犯規，讓二壘跑者阿勞茲（Jonathan Arauz）輕鬆推進至三壘。

麥克休此舉就連負責賽事轉播的主播都感到十分不解，困惑地說：「這是計畫中的嗎？為什麼要這麼做呢？」這個明顯的故意投手犯規也立刻在網路上掀起熱議。

原來這麼做的可能原因不只一種，《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）就說到，當對方跑者在二壘時，有可能會將投捕間的暗號傳遞給打者，因此這個舉動可以防止對手偷暗號。FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）則補充，當跑者來到三壘時，就可不必擔心被盜壘的問題，如此一來麥克休就能使用較自在的揮臂式投球。

麥克休隨後被紅襪從天使撿來的新同學伊格列西亞斯（Jose Iglesias）敲安失掉1分，之後還一度讓紅襪攻占滿壘，不過他在關鍵時刻化解危機、關門成功，最終收下本季第6勝。

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