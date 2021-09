MLB／光芒延長賽「故意」投手犯規？ 記者解惑：投球更自在

今日光芒作客紅襪之戰話題滿滿,除了紅襪「煮粥」花光6分領先,最終讓光芒以1分差獲勝外,延長賽10局下,光芒隊救援投手麥克休(Collin McHugh)一次「故意」投手犯規,在社群引發熱烈討論,連賽事主播都十分不解:「這是計畫中的嗎?為什麼要這麼做呢?」

光芒在4局上因紅襪一連串守備失誤將分數追近,9局打完雙方戰成9:9平手。10局上突破僵局制靠著2支安打攻下2分,該局下半後援投手麥克休續投,不過他一上來就朝著三壘作勢牽制,形成投手犯規,讓二壘跑者阿勞茲(Jonathan Arauz)輕鬆推進至三壘。

麥克休此舉就連負責賽事轉播的主播都感到十分不解,困惑地說:「這是計畫中的嗎?為什麼要這麼做呢?」這個明顯的故意投手犯規也立刻在網路上掀起熱議。

原來這麼做的可能原因不只一種,《ESPN》記者帕桑(Jeff Passan)就說到,當對方跑者在二壘時,有可能會將投捕間的暗號傳遞給打者,因此這個舉動可以防止對手偷暗號。FOX分析師韋蘭德(Ben Verlander)則補充,當跑者來到三壘時,就可不必擔心被盜壘的問題,如此一來麥克休就能使用較自在的揮臂式投球。

麥克休隨後被紅襪從天使撿來的新同學伊格列西亞斯(Jose Iglesias)敲安失掉1分,之後還一度讓紅襪攻占滿壘,不過他在關鍵時刻化解危機、關門成功,最終收下本季第6勝。

On the Collin McHugh balk:



This was on purpose. Runner starts on second (doesn’t count as an earned run if he scores), also they are up 2 runs. That runner does not matter. Get him off of second base therefore less worry about signs



