MLB／加盟道奇後還沒輸過 薛則逼近3000K：只是專注過程

道奇今展開作客紅雀主場系列賽,塞揚強投薛則(Max Scherzer)在家鄉聖路易繳出主投8局僅失1分的好投,帶領道奇以5:1擊敗紅雀。此外,薛則在本場比賽飆出13K,這也是他生涯第104次先發投出10K以上,名列大聯盟史上第五。

薛則K功了得,這是他生涯第9個投出200次以上三振的球季,而且他的奪三振次數已達2994次,即將成為大聯盟史上第19位3000K俱樂部的成員。

「這是個重要的里程碑,也讓我很自豪。」薛則說,不過他也提到不要一直沉溺在喜悅中:「我不會一直沉浸於這些成就,我專注於過程,這是積少成多的結果。對我而言,就是專注地投出一次次的三振。」

13 Ks? @Max_Scherzer put on a show in his hometown. pic.twitter.com/zaulykie4I