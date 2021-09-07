MLB／克魯茲3安+類滿貫砲 光芒靠紅襪「煮粥」驚天逆轉

打完前2局，光芒隊已處於1：7落後，能完成這場11：10的驚天逆轉秀，要感謝紅襪隊守備，煮了一鍋一口氣丟掉4分的粥。

光芒41歲老將克魯茲（Nelson Cruz），此役全場都是他的戲，單場6支3、貢獻3分打點，第1局的安打為光芒首開紀錄，第8局敲出飛越綠色怪物的陽春砲，第10局打回光芒的超前分；第4局的中外野飛球，更是造成紅襪的2次失誤，讓光芒跑回4分。

關鍵的一球出現在第4局，光芒在兩出局後連敲3安打，輪到克魯茲的棒次，他掃向中外野，眼看中外野手佛度戈（Alex Verdugo）舉起手套看似已經掌握，卻在擦過他的手套後落下。

克魯茲快馬加鞭連衝3個壘包，二壘手莫特（Taylor Motter）轉傳三壘再發生失誤，克魯茲輕鬆回到本壘得分，紅襪的2次失誤賠上4分，克魯茲打出類滿貫砲的效益。

克魯茲表示，「我很享受像個孩子般打球，這也是我們應該要展現出的態度，這是一場很重要的勝利，也是最甜美的比賽之一，我們一度落後6分，卻能逆轉贏球，這展現了這支球隊的個性，不管面對什麼狀況，我們從不放棄。」

隊友也跟著被他的態度感染，法蘭柯（Wander Franco）說：「他在壘包上狂奔，真的很拚，他知道怎麼打球，也確實在場上展現這點。」

米道斯（Austin Meadows）9局跑出場內全壘打，光芒以9：9進入延長賽，克魯茲在10局貢獻關鍵跑壘，他在突破僵局制先以一壘打送回光芒的超前分，趁傳挑戰二壘，讓他從守備球員的雙腿間溜過，成功進占得點圈，隨後也靠安打跑回光芒價值連城的第11分。

對於這位41歲老將的大膽跑壘，總教練凱許（Kevin Cash）笑說：「他好像覺得別人看不到他一樣，我不太確定他那時在幹嘛。」

兩隊過去對戰紀錄中，當紅襪取得6分以上領先時，共取得例行賽69勝、季後賽1勝，這是紅襪第一次面對光芒輸掉曾領先6分以上的比賽。