MLB／聽說右外野很好打 小葛敲第40轟與父親攜手寫紀錄

藍鳥今天以8：0擊潰洋基隊，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）炸裂本季第40轟，不僅寫下隊史最年輕紀錄，也與父親攜手成為大聯盟史上第二對都曾締造單季40轟的父子檔。

藍鳥在第1局就上演「背靠背」全壘打，塞米恩（Marcus Semien）率先開轟，小葛雷諾緊接著補上一發；洋基前8局未讓戰局失控，卻在9局克里斯克（Brooks Kriske）登板後崩盤，赫南德茲（Teoscar Hernández）先敲陽春砲，塞米恩再掃滿貫砲，上演單場雙響砲。

小葛雷諾成為藍鳥隊史單季40轟第10人，22歲之齡為最年輕的一位，加上老葛雷諾，兩人是史上第二對都曾締造單季40轟的父子檔，跟進普林斯．費爾德（Prince Fielder）及塞索．費爾德（Cecil Fielder）的行列。

老葛雷諾生涯累積449轟，他在1999、2000年兩度突破40轟，而小葛雷諾的生日是1999年3月16日，老葛等於是在生子後的前兩年，轟出生涯最輝煌的球季。

藍鳥教頭蒙托亞（Charlie Montoyo）大讚小葛雷諾的表現，「我擁有第一排的視野，看著他整季的表現，他所辦到的事並不容易，他將為成為棒壇最棒的球員之一。事實上，他已經是了，能看著這麼年輕的球員在打擊區上有這麼好的表現，真的是很有意思。」

塞米恩透露兩人的賽前對話，「賽前打擊練習時，我就知道今天右外野很好打，他沒參與室外打擊練習，但我有跟他提了這件事，結果他在第1個打席就辦到了，真的太神奇了。」

小葛雷諾也是大聯盟史上第10位在22歲就完成單季40轟的球員，前一人是2019年的亞古納（Ronald Acuña Jr.）。

隊友開轟相挺，藍鳥韓籍左投柳賢振也繳出6局無失分好投，順利拿下本季第13勝。