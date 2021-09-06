MLB／桑契斯雙響炮6打點無用 洋基遭逆轉外卡龍頭岌岌可危

洋基在主場迎戰金鶯的比賽來到最後一場，洋基隊捕手桑契斯（Gary Sanchez）今火力全開，單場雙響砲並包辦6分打點，不過洋基中心打線熄火，加上金鶯7局上吃下4分大局逆轉比賽，終場洋基就以7：8敗給金鶯，在美聯外卡僅領先死對頭紅襪半場勝差。

金鶯在2局上靠著陽春砲先馳得點，但洋基在2局下半隨即展開反攻。捕手桑契斯在1出局滿壘的情況下纏鬥到第9球，最終抓準一顆93英哩的紅中四縫線快速球，送上430英呎的大號滿貫全壘打，幫助洋基以4：1超前。

6局下洋基2壘有人時又輪到桑契斯打擊，他在1好2壞的情況下，再度瞄準四縫線快速球，打出左外野方向的2分全壘打，幫助洋基取得7：4領先，此後洋基未能再添分數。

Gary Hours 2. pic.twitter.com/lfXXKgGicx — New York Yankees (@Yankees) September 5, 2021

金鶯在7局上立刻反撲，靠著5支安打灌進4分超前比數，終場就以8：7氣走洋基。洋基今天除了9棒的桑契斯兩度開轟外，另外8棒合計30打數僅敲5支安打，還吞下8K，果然棒球比賽還是不能只靠一個人。

此外，洋基死對頭、美聯外卡競爭對手紅襪今天也以5：11敗給印地安人，兩隊的勝場差還是沒有拉開，洋基僅領先紅襪0.5場勝差，隨時可能被翻盤。