快訊

新北公布幼兒園老師足跡 捷運、公車、購物中心都入列

第九輪開放打BNT疫苗？ 陳時中鬆口：有可能

MLB／海盜外野手單場3次超強美技！官網：投手該請客了

聯合新聞網 / 綜合報導
加梅爾今天3度演出超級美技。 美聯社
加梅爾今天3度演出超級美技。 美聯社

今天海盜雖以8：11不敵小熊，在客場慘遭橫掃，但海盜隊左外野手加梅爾（Ben Gamel）單場上演3次超高難度的美技守備，也讓大聯盟官網開玩笑寫道：「海盜的投手群可能欠加梅爾一份牛排晚餐。」

1局下，小熊隊開路先鋒奧蒂嘉（Rafael Ortega）擊出左外野方向飛球，眼看小白球就要落地，卻硬是被加梅爾飛撲接進手套。3局下小熊7：5反超，1出局後齊里諾斯（Robinson Chirinos）敲出在警戒區前的深遠飛球，加梅爾向後一跳再度完成美技接殺。

7局下當時小熊落後海盜僅1分，1出局一二壘有人，康崔拉斯（Willson Contreras）打向左外野，眼看這球就要越過家梅爾的守備防區形成二壘安打，但他飛身將這球接殺，落地時整個人滑進警戒區，顧不得左手受傷流血，坐著將球回傳。被記者問到這是不是他生涯最棒的美技，加梅爾說：「這球至少是生涯前2名的美技守備。」

加梅爾的美技替海盜隊投手群守下一些分數，仍避免不了被小熊橫掃的命運，但若沒有他的守備幫忙，海盜隊恐怕會失更多分，大聯盟官網記者因此打趣地說道：「海盜的投手群可能欠加梅爾一份在芝加哥的牛排晚餐。」

芝加哥

相關新聞

MLB／普荷斯天王山終戰開轟難救 巨人踩道奇獨居國西龍頭

道奇與巨人天王山之戰來到第3場，也是兩隊本季在例行賽的最後一場交手，巨人在比賽前段就展現猛烈攻勢，一路壓著道奇打，儘管「普神」普荷斯（Albert Pujols）代打敲出生涯第678轟仍無法扭轉局勢，終場巨人6：4贏球，再度獨居國聯西區龍頭寶座。

MLB／大谷不再畏懼左投 「打者翔平」再進化拚紀錄

天使隊日籍二刀流巨星大谷翔平昨對戰遊騎兵敲出本季第43轟，仍居全壘打王寶座，而日本媒體《THE ANSWER》也撰文指出，「打者翔平」再度進化，已漸漸克服不擅於打左投的問題，因為在大谷翔平本季的全壘打中，有16轟是從左投手中敲出。

MLB／海盜第一人！筒香嘉智42打數7轟 美媒讚「他的世界」

日籍打者筒香嘉智或許就是命中要當海盜，今天再度開砲，來到海盜隊後的19場比賽敲出7轟，只用42打數達陣成為隊史第一人；但...

MLB／連輸給大谷翔平兩場 遊騎兵總仔贏球後讚他有禮貌

遊騎兵今天以7：3擊敗天使隊，投手群聯手讓大谷翔平4打數沒有安打、吞下3次三振，總教練伍德沃德（Chris Woodwa...

MLB／皇家培瑞茲連2戰開轟 41轟直逼大谷翔平全壘打王座

皇家明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）持續趕進度，繼昨天雙響砲後今天首打席敲三分砲，本季第41轟出爐，包含昨天已連2戰開轟，持續逼近大谷翔平的43轟。

MLB／熄火吞3K…大谷翔平唯一收穫第23盜 跑上美聯第3

天使今天以3：7不敵遊騎兵隊，大谷翔平的球棒熄火，4打數沒有安打、吞下3次三振，但靠腳程跑出本季第23盜，這位當今全壘打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。