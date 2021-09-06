MLB／普荷斯天王山終戰開轟難救 巨人踩道奇獨居國西龍頭

道奇與巨人「天王山之戰」來到第3場，也是兩隊本季在例行賽的最後一場交手，巨人在比賽前段就展現猛烈攻勢，一路壓著道奇打，儘管「普神」普荷斯（Albert Pujols）代打敲出生涯第678轟仍無法扭轉局勢，終場巨人6：4贏球，再度獨居國聯西區龍頭寶座。

巨人1下先靠貝爾特（Brandon Belt）的陽春砲先馳得點，道奇馬上在2上扳平，不過2下巨人安打串聯進帳3分奠定勝基，3下再追加2分，將比分擴大至6：1領先，之後的5個半局巨人都未再添分數。

5局上道奇攻勢再起，靠著安打和保送攻佔滿壘，但缺乏適時一擊吃下大局，僅靠保送擠回1分。直到9上再度開啟得分大門，面對投手麥基（Jake McGee）道奇先靠失誤上壘，接著老將普荷斯上場代打，一棒轟向中外野形成2分砲，這也是他生涯第678轟。不過後續打者未能再發動攻勢，道奇無緣逆轉，終場就以4：6輸球，暫時無法回到國西龍頭。

道奇隊先發布勒（Walker Buehler）僅投3局被敲7安失6分，不過ERA 2.31仍穩坐聯盟防禦率王。巨人今則採用車輪戰，全場動用9名投手，勝投為2局上接替投球的利特爾（Zack Littell）。在巨人與道奇的天王山系列戰中，巨人2勝1敗贏下系列賽，賽後也以87勝50敗獨居國聯西區龍頭，領先道奇1場勝差。