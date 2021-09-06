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MLB／大谷不再畏懼左投 「打者翔平」再進化拚紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
日媒提出數據指出，大谷翔平已漸漸克服不擅打左投的問題，接下來有望挑戰多項二刀流紀錄。 路透
日媒提出數據指出，大谷翔平已漸漸克服不擅打左投的問題，接下來有望挑戰多項二刀流紀錄。 路透

天使隊日籍「二刀流」巨星大谷翔平昨（5日）對戰遊騎兵敲出本季第43轟，仍居全壘打王寶座，而日本媒體《THE ANSWER》也撰文指出，「打者翔平」再度進化，已漸漸克服不擅於打左投的問題，因為在大谷翔平本季的全壘打中，有16轟是從左投手中敲出。

大谷翔平昨在6局下面對遊騎兵先發左投阿拉德（Kolby Allard）時，鎖定一顆掉到紅中的卡特球，拉向右外野形成3分砲，這一棒的擊球初速高達107.2英哩、飛行距離約426英呎，也讓外界更加期待剩下的26場比賽大谷是否能達成單季50轟的驚人成就。

大谷翔平本季面對左投已累積41支安打，包含9支二壘安、3支三壘安、16轟和30打點，皆為旅美生涯4年以來單季新高，而且長打率高達0.650，整體攻擊指數（OPS）也有0.972，與對戰右投的0.978相去不遠，顯見今年他對決左投有明顯進步。

大谷翔平今年除了挑戰50轟外，投手部分目前也已累積9勝，只差1勝就能成為自1918年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後，103年來首位完成單季至少10勝、10轟以上的二刀流球員。若能達成50轟、10勝紀錄，將會成為史無前例的大聯盟第一人。

大谷翔平

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