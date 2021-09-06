MLB／皇家培瑞茲連2戰開轟 41轟直逼大谷翔平全壘打王座

皇家明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）持續趕進度，繼昨天雙響砲後今天首打席敲三分砲，本季第41轟出爐，包含昨天已連2戰開轟，持續逼近大谷翔平的43轟。

過往培瑞茲單季最多全壘打數僅在2017、2018年來到27發，今年例行賽還沒打完就已有41發，而且下半季全壘打產量仍快速增加中，美國時間8月25日至29日他連5場開轟、近10場打出7轟，近況火熱，在全壘打排行榜排名第2，不斷帶給43轟的大谷翔平壓力。

皇家隊先發投手辛格（Brady Singer）今繳出超優質先發，7局6K無失分，接替的2任牛棚投手也都演出無失分表現，合力以6：0完封白襪，辛格也收下個人本季第4勝。