MLB／海盜第一人！筒香嘉智42打數7轟 美媒讚「他的世界」

日籍打者筒香嘉智或許就是命中要當海盜，今天再度開砲，來到海盜隊後的19場比賽敲出7轟，只用42打數達陣成為隊史第一人；但陽春砲不夠看，此戰是用滿貫砲決勝負，兩隊敲出平大聯盟紀錄的3發滿貫砲，海盜終場以8：11輸給小熊隊。

筒香去年與光芒簽約赴美，第2季的表現眼見打了26場沒有起色，遭放進指定讓渡名單，先由道奇撿走，8月再度遭到釋出，這回由海盜帶走，本季已穿上第3件球衣。

筒香本季在光芒、道奇的全壘打數都掛蛋，卻在來到海盜後火力噴發，今天擔任先發第2棒、右外野手，第1局就掃出一發中外野陽春砲。

來到海盜後，筒香僅用42打數就敲出7轟，成為隊史第一人，瘋狂表現讓匹茲堡論壇報記者亞當斯基（Chris Adamski）寫道：「這是筒香的世界，我們現在都住在裡面。」

筒香的陽春砲為比賽揭開序幕，此役用全壘打寫下驚奇劇情，兩隊共出現3支滿貫砲追平大聯盟紀錄，海盜雷諾斯（Bryan Reynolds）3局上先敲逆轉滿貫砲，達菲（Matt Duffy）3局下敲出滿貫砲再次逆轉戰局，這是他的單場第2轟，史溫戴爾（Frank Schwindel）7局下的滿貫砲為比賽定調。