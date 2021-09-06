MLB／筒香嘉智連2戰炸裂寫紀錄無用 海盜慘遭小熊橫掃
今天海盜繼續作客小熊主場，改披海盜戰袍後展現超強火力的日籍重砲筒香嘉智，於首局炸裂，本季第7轟出爐，包含昨天已連2戰開轟，更創下隊史以最少打數達成7轟的第一人。儘管筒香開轟助威，小熊隊仍在主場4戰橫掃海盜，近期對海盜已拿下7連勝。
筒香嘉智今年遭光芒釋出後轉戰道奇，打擊手感未復甦被下放小聯盟，隨後他加盟海盜，打擊也出乎外界預期地大爆發，繼先前對紅雀的比賽打出再見轟、昨天和今天都在首局敲陽春砲，幫助球隊先馳得點。
筒香嘉智今年陸續遭光芒、道奇釋出，原以為大聯盟之旅可能得先告一段落，不過海盜隊的大聯盟合約給了他一線生機，而他加盟海盜後打擊手感大復活，打擊率.267，所敲的12支安打中有11支是長打，且包含7轟，長打率高達.844，整體攻擊指數則為1.16。
此外，《KDKA TV Sports》記者Bob Pompeani指出，筒香嘉智僅以42打數就達成7轟，成為海盜隊史上最快達成7轟的球員。
Back-to-back games with a Yoshi 💣! pic.twitter.com/6fPY4GBfk2— MLB (@MLB) September 5, 2021
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