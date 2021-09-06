MLB／連輸給大谷翔平兩場 遊騎兵總仔贏球後讚他有禮貌

遊騎兵今天以7：3擊敗天使隊，投手群聯手讓大谷翔平4打數沒有安打、吞下3次三振，總教練伍德沃德（Chris Woodward）稱讚投手表現之餘，也大讚大谷在場上有禮貌、人見人愛。

大谷昨天敲出本季第43轟，此役擔任先發第2棒、指定打擊未能延續開火，首打席敲出一壘方向滾地球出局，接下來連吞2K，8局擔任首位打者選到保送上壘，隨後盜壘成功進占得點圈，但天使在這局無功而返。

天使在9局下兩出局後攻占一、二壘，再次輪到大谷打擊，面對一顆85.9哩的偏高滑球吞下再見三振，也是大谷此役的第3K。

遊騎兵在這波4連賽的第1戰，先是被「投手大谷」7局失2分好投壓制，第2戰輸給「打者翔平」的三分砲，連輸了兩場後，終於在今天討回顏面。

伍德沃德賽後稱讚投手面對大谷有效壓制，但也笑說：「我很喜歡看大谷的highlight，但我討厭與他面對面交手。」

伍德沃德表示，由於兩隊是同分區對手，季中交手次數頻繁，他也對大谷的場內、外表現都有深刻印象，「他總是會用手摸著帽沿，與裁判打招呼，給人的印象很有禮貌；在球場上，他本季所辦到的事是無人能及，他的影響力很巨大，看他的比賽很有意思。」