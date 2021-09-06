拿手大曲球依舊犀利 老將韋恩萊特投出史詩一季

提到生涯成就最輝煌的現役投手，頭一個浮現腦海的無非是薛則（Max Scherzer）跟克蕭（Clayton Kershaw）這兩位塞揚獎常客，抑或是因傷久未歸陣的韋蘭德（Justin Verlander），頂多再加上更年輕的狄葛隆（Jacob deGrom）。但別忘了，十七年如一日始終效力於紅雀的現役第二年長投手韋恩萊特（Adam Wainright，第一是大都會的希爾（Ken Hill））也是個中翹楚。剛過完四十歲生日仍是一尾活龍的韋恩萊特雖沒拿過塞揚獎，但曾四次名列前三（兩次第二，兩次第三）的他累計得票數甚至贏過不少得獎者，成為塞揚獎遺珠中得票比率最高的一位。

雖沒拿過投手的最高榮譽，但多才多藝的韋恩萊特其他獎項可沒少拿。除了三度入選明星賽外，韋恩萊特曾得過兩座金手套獎、一座銀棒獎，去年還獲頒克萊門特獎（Roberto Clemente Award）。這個獎項是用來肯定球員對母隊的貢獻、運動家精神以及平日熱心公益回饋社區的善舉。可見韋恩萊特不但場上表現優異，場下也是個愛鄉愛家的好男人。

韋恩萊特是有打擊能力的投手，曾在2017球季拿下國聯銀棒獎。 美聯社

今年韋恩萊特更投出生涯另一高峰。目前他不但勝投14場（國聯第二）、防禦率2.91（國聯第七）及勝場貢獻值WAR 3.6（國聯第八）都寫下2014年投出20勝以來的新高，更難能可貴的是，這位年屆不惑的老投手完投場次（3場）還並列全大聯盟第一，投球局數（176局）也並列第二。如果韋恩萊特最終能超越費城人投手惠勒（Zack Wheeler）拿下今年的「局數王」，他將成為自1979年尼可羅（Phil Niekro，去年剛過世的名人堂投手）以來第一位年過四十投球局數竟還領先全大聯盟的投手。

老當益壯的尼可羅是史上最強蝴蝶球投手，韋恩萊特拿手的曲球同樣屬於歷史級的殺手球路。自打2005年升上大聯盟開始，韋恩萊特的球速始終遜人一籌。即便在最快的2013年速球平均時速也不過91.8英哩，甚至低於先發投手的平均。他之所以能夠在投手球速越來越快、打者揮棒越來越猛的大聯盟屹立不搖16個球季（其中一年因開韌帶重建手術整季缺賽），靠的正是他的一手好曲球。自韋恩萊特在2007年轉任先發投手至今，14個球季裡他的曲球成功減少對手得分達高居全大聯盟第一的143.3分。以此自豪的韋恩萊特還把推特暱稱取做「查理大叔50」（UncleCharlie50）——查理大叔是曲球的別稱，50則是他的背號。

今年這位「大叔」將他的曲球提昇到另一層級。儘管平均球速只有74英哩遠不及聯盟平均（79英哩），韋恩萊特的曲球轉速卻是高得驚人，達到每分鐘2843轉，不但位居聯盟前10%而且創生涯新高。儘管跟往年相比，韋恩萊特本季使用曲球的比例稍有下降（34.7%），但他靠曲球減少的失分（13.2分）仍高居全大聯盟第三，僅次於另一位老投手摩頓（Charlie Morton）跟道奇的年輕新銳烏力亞斯（Julio Urias）。

韋恩萊特招牌武器就是曲球，本季他的曲球威力變強，讓對手吃足苦頭，BAA.215竟然是生涯最低。 美聯社

曲球有轉速有威力還不夠，還得配上會使用會配球的大腦。這方面相信球員生涯同樣全部奉獻給紅雀的鐵捕莫里納（Yadier Molina）貢獻良多，而韋恩萊特刁鑽的投球策略跟絕佳的控球更為關鍵。韋恩萊特時常開門見山第一球就投出掉進好球帶核心的紅中曲球，但打者出棒的機率卻只有不到三分之一，使得他靠曲球搶先拿到好球數的機率高居聯盟第二僅次於烏力亞斯。眾所周知，投手頭一球若能搶下好球數，在與打者的對決往往就贏了一半。

即便打者出棒打韋恩萊特的曲球，也有高達27.8%的機率揮棒落空；即便真能打擊出去，形成安打的機率也不到兩成（打擊率.197）。就連韋恩萊特投成紅中的曲球，對手的打擊率也只有兩成五左右——遠低於聯盟平均的.344。這是因為韋恩萊特轉速奇高的曲球尾勁實在太強，打者難以結實擊中球心，同時紅雀今年排名前三的守備也功不可沒。他登板的比賽隊友總是全力配合演出，據統計韋恩萊特先發時隊友守備總計為他多拿下20個出局數。不但是全聯盟最多，而且遙遙領先第二的菊池雄星（11個）。

韋恩萊特曲球刁鑽無比，對手揮空率極高，而且就算揮到，也很不容易結實擊中球心。 美聯社

2000年在選秀會第一輪雀屏中選進入家鄉球隊勇士，三年後卻因緣際會被交易到紅雀。成就了韋恩萊特另類「生涯紅雀」的一段佳話。更加因緣際會的是在他來到聖路易的前一年，同屬「生涯紅雀」的鐵捕莫里納也適於此時升上大聯盟。這對十數年如一日的投捕搭檔不但為紅雀建立起21世紀初拿下兩座總冠軍多次打進季後賽的小王朝，也在上週聯手完成史上第四多的生涯第300次搭檔先發。最近莫里納已確定明年將再戰一年，如果韋恩萊特也「婦唱夫隨」，就將追平名人堂投手吉布森（Bob Gibson，也是「生涯紅雀」，去年剛過世）為紅雀效力的資歷。未來紅雀肯定會將他跟莫里納的背號一同高掛球場，為這段棒壇佳話寫下完美句點。