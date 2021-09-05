MLB／國西天王山戰 道奇扳回一城兩隊戰績再度平手
國聯西區天王山之戰昨由巨人在延長賽11局取勝，今來到系列賽第2場，道奇隊烏力亞斯（Julio Urias）先發僅失1分收下本季第16勝，穩坐聯盟勝投王寶座，而道奇打線也很給力，新同學透納（Trea Turner）、席格（Corey Seager）接連開轟幫助球隊以6：1奪勝，巨人與道奇戰績皆為86勝50負，雙方再度平手。
1局上半，透納（Trea Turner）就替球隊打下勝利打點陽春砲，隨後趁勝追擊，靠著保送、盜壘、高飛犧牲打及二壘安打吃下3分大局奠定勝基；1局下巨人也安打串聯得到全場唯一的1分。隨後道奇在第6、9局各添1、2分一路保持領先，也讓他們在與巨人的天王山系列戰中扳回一城。
「就算我昨天表現得很差，我只要今天打好就好了。」首局首打席開轟的透納說道。「對我來說，無論前一場的狀況是好是壞，我都會盡可能地在下一場調整好。」
道奇隊先發投手烏力亞斯金主投5.2局飆8K，被敲8支安打僅失1分，近期登板已拿下7連勝，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）也極力讚賞：「我們對他的期望很高，我們期待當他每次踏上投手丘都能壓制對手的打擊，並贏得勝利，今晚他做到了。」
明天道奇與巨人將進行例行賽的最後一場交手，道奇將派出13勝的布勒（Walker Buehler）先發，巨人則尚未決定。
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