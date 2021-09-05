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MLB／洋基安打難產仍扳平 金鶯靠9上高飛犧牲打險勝

中央社 / 紐約4日綜合外電報導
洋基查普曼吞下敗投。 美聯社
洋基查普曼吞下敗投。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天前6局都無法敲出安打，直到7、8兩局共獲3分才扳平比數。但巴爾的摩金鶯靠塞維里諾在9上敲出高飛犧牲打，最後4比3驚險帶走勝利。

洋基與金鶯今天打完8局以3比3戰成平手，洋基9局上半派出守護神查普曼（Aroldis Chapman）把關。金鶯在蒙卡索（Ryan Mountcastle）靠不死三振上到壘包、海斯（Austin Hays）敲出安打、曼西尼（TreyMancini）獲保送後擠成滿壘，1出局後塞維里諾（Pedro Severino）揮出左外野方向高飛犧牲打，讓金鶯拿下寶貴的1分，最後拿下勝利。

這場比賽的4上，曼西尼、塞維里諾敲出安打，馬德歐（Jorge Mateo）也獲保送，且洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）發生暴投，曼西尼藉此回到本壘得分，讓金鶯先馳得點。

7上瓊斯（Jahmai Jones）、馬林斯（Cedric Mullins）兩支二壘安打，讓金鶯再下一城；1出局後，海斯帶有打點的安打，讓金鶯3比0領先。

洋基此役的前6局都沒敲出安打，直到7下1出局後，代打的托瑞斯（Gleyber Torres）才敲出球隊這場比賽的第1支安打，且是帶有打點的安打，讓洋基追回1分。這是洋基2018年9月12日被明尼蘇達雙城的歐多瑞茲（Jake Odorizzi）封鎖，7.1局都敲不出安打以來，安打「難產」局數最長的1場比賽。

洋基的蓋洛（Joey Gallo）在8下從羅培茲（JorgeLopez）手中揮出兩分砲，讓洋基3比3扳平金鶯。

蓋洛揮出他本季第31號全壘打，終止最近17打數0安打的窘境，但洋基在先前一波13連勝終止後，最近7場比賽輸掉5場。

金鶯

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