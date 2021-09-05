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MLB／天使幾乎無緣季後賽 大谷最後26戰要拚這個大紀錄

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

天使隊今天在洛杉磯主場對遊騎兵隊之戰，日籍球星大谷翔平6局下轟出右外野3分砲，擴大領先差距，終場以4：1獲勝；大谷本季43轟仍在大聯盟保持領先，球季賽最後26戰若能頂住壓力，有機會成為隊史首位大聯盟單季最多轟球員。

天使打完前5局1：0領先，大谷6局下再次面對遊騎兵先發左投阿拉德（Kolby Allard），逮中88英里卡特球，揮出426英尺右外野3分砲，再次改寫隊史左打單季最多轟紀錄；天使先發投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）完投9局，只被揮出5支安打、失1分，飆出8次三振，奪下本季第6勝。

大谷本季43轟有16轟面對左投，接下來將挑戰葛洛斯（Troy Glaus）在2000年締造的隊史單季最多47轟紀錄；值得一提的是，葛洛斯當年47轟雖奪下美聯全壘打王，但小熊隊索沙（Sammy Sosa）以50轟在國聯稱霸，葛洛斯並非大聯盟最多轟打者，今年就看大谷能否打敗各隊高手。

天使、遊騎兵昨天4連戰首戰，大谷登板先發，用生涯單場最多的117球完成7局任務，只被攻下兩分，幫助球隊3：2獲勝，也拿到個人第9勝，最快球速飆到100英里。

今天第2戰，天使總教練麥登（Joe Maddon）曾經考慮讓大谷休息，擔心球季賽已接近季末，他的體力負擔太大；但大谷主動要求排進先發名單中，也用全壘打證明自己不受影響，天使靠他的關鍵一擊穩住江山，對戰遊騎兵5連勝。

天使今天獲勝後，戰績68勝68敗、勝率拉回5成，但在分區排名第4，幾乎沒有晉級季後賽的機會，大谷本月全壘打王保衛戰將是球隊的焦點。

皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）今天對白襪隊之戰雙響砲，達成生涯首次單季40轟紀錄，落後大谷3轟，大聯盟排名第2。

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