MLB／筒香嘉智再開轟 38打數敲6轟平海盜隊史紀錄
日籍重砲筒香嘉智改披海盜戰袍後手感持續火燙，今天海盜作客小熊的比賽中他本季第6轟出爐，也追平隊史最快6轟紀錄。
筒香嘉智今年遭光芒釋出後轉戰道奇，不過他的打擊手感仍未復甦因此被下放小聯盟，隨後他加盟海盜，打擊也出乎外界預期地大爆發，繼8月30日對紅雀的比賽中敲再見轟後，今天首局又敲陽春砲幫助球隊先馳得點。
筒香嘉智今年在道奇出賽12場，25打數僅敲3安，打擊三圍.120/.290/.120，整體攻擊指數0.41；轉戰海盜後出賽18場，41打數敲11支安打，打擊率.268、長打率.829、攻擊指數更高達1.140。此外，據《StatsBySTATS》顯示，他僅花38打數就敲出6發全壘打，追平海盜隊史最快紀錄。
可惜雖有筒香嘉智開轟助威，海盜在9下被小熊一口氣灌進3分，終場就以6：7遭到逆轉，近期苦吞5連敗。
YOSHI gets us on the scoreboard! pic.twitter.com/NhDpytvBAD— Pittsburgh Pirates (@Pirates) September 4, 2021
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