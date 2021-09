MLB／筒香嘉智再開轟 38打數敲6轟平海盜隊史紀錄

日籍重砲筒香嘉智改披海盜戰袍後手感持續火燙,今天海盜作客小熊的比賽中他本季第6轟出爐,也追平隊史最快6轟紀錄。

筒香嘉智今年遭光芒釋出後轉戰道奇,不過他的打擊手感仍未復甦因此被下放小聯盟,隨後他加盟海盜,打擊也出乎外界預期地大爆發,繼8月30日對紅雀的比賽中敲再見轟後,今天首局又敲陽春砲幫助球隊先馳得點。

筒香嘉智今年在道奇出賽12場,25打數僅敲3安,打擊三圍.120/.290/.120,整體攻擊指數0.41;轉戰海盜後出賽18場,41打數敲11支安打,打擊率.268、長打率.829、攻擊指數更高達1.140。此外,據《StatsBySTATS》顯示,他僅花38打數就敲出6發全壘打,追平海盜隊史最快紀錄。

可惜雖有筒香嘉智開轟助威,海盜在9下被小熊一口氣灌進3分,終場就以6:7遭到逆轉,近期苦吞5連敗。

