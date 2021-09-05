MLB／皇家培瑞茲雙響砲達40轟 大谷拚全壘打王頭號敵人

皇家隊31歲捕手培瑞茲（Salvador Perez）在大聯盟打滿10年，本季全壘打產量大增，今天在主場對白襪隊之戰，3局下轟出中外野428英尺兩分砲，5局下再轟左外野389英尺3分砲，單場雙響砲達成生涯首次單季40轟紀錄，也是繼天使隊日籍球星大谷翔平之後，本季第2位達到40轟的球員。

培瑞茲今天4打數2安打，包辦5分打點，但皇家打完前5局已被攻下9分，終場7：10落敗。

大聯盟全壘打排行榜今天出現變化，大谷對遊騎兵之戰締造本季第43轟紀錄，繼續排名榜首，培瑞茲雙響砲後躍居第2，超前藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero）1轟，也成為大谷競爭全壘打王的最大威脅。

培瑞茲今天3局下從白襪先發投手羅培茲（Reynaldo Lopez）的手中開轟，5局下再轟寇佩克（Michael Kopech），本季第6次、生涯第12次出現單場雙響砲。

過去9個球季，培瑞茲單季最多全壘打是2017、18年，各有27轟，本季產量大幅增加，生涯累積192轟紀錄在隊史獨居第4。

另外，培瑞茲本季99分打點也創個人單季新高，大聯盟暫居第3，只落後排名第1的白襪隊古巴重砲阿布雷尤（Jose Abreu）4分，也有機會挑戰美聯打點王。