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MLB／才奪第9勝打擊又爆發 大谷翔平第43轟出爐

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MLB／才奪第9勝打擊又爆發 大谷翔平第43轟出爐

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

天使隊「二刀流」大谷翔平又爆發了，今天對遊騎兵隊之戰6局下轟出右外野3分砲，本季第43轟出爐，幫助天使拉大成4：0領先，繼續在大聯盟全壘打榜保持領先。

天使在洛杉磯主場迎戰遊騎兵，大谷昨天在4連戰首戰登板先發，投7局失兩分，以優內容奪下本季第9勝；他今天擔任先發2棒指定打擊，面對遊騎兵先發投手阿拉德（Kolby Allard）前兩打席揮出左外野飛球、一壘滾地球出局，6局下逮中88英里卡特球，揮出426英尺右外野3分砲。

這是大谷繼8月31日對洋基之戰開轟後，熄火3場再出現全壘打，也是本月首轟紀錄，季末能否達成10勝、50轟的驚人紀錄值得期待。

皇家隊在主場對白襪之戰以7：10落敗，31歲捕手培瑞茲（Salvador Perez）3局下轟出兩分砲，5局下追加3分砲，締造雙響砲紀錄，成為大聯盟本季第2位40轟打者。

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero）對運動家之戰4打數1安打、未開轟，全壘打數停留在39支，大聯盟排名退到第3，藍鳥全場出現4轟，以10：8獲勝。

大谷翔平

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