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MLB／今日戰績表 小熊力退紅人拉出7連勝爭季後賽生機

聯合新聞網 / 整理
小熊隊史溫戴爾打出致勝安打。 路透
小熊隊史溫戴爾打出致勝安打。 路透

MLB今日戰績表

皇家 3:2 金鶯

大都會 3:4 國民

藍鳥 8:0 洋基

光芒 11:10(10局) 紅襪

老虎 3:6 海盜

費城人 12:0 釀酒人

紅人 3:4 小熊

巨人 10:5 洛磯

道奇 5:1 紅雀

雙城 5:2 印地安人

水手 2:11 太空人

遊騎兵 4:0 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:10 雙城 vs. 印地安人

06:35 老虎 vs. 海盜

06:40 大都會 vs. 馬林魚

07:05 皇家 vs. 金鶯

07:05 藍鳥 vs. 洋基

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:20 國民 vs. 勇士

07:40 紅人 vs. 小熊

07:40 費城人 vs. 釀酒人

07:45 道奇 vs. 紅雀

08:10 水手 vs. 太空人

08:40 巨人 vs. 洛磯

09:40 白襪 vs. 運動家

09:40 遊騎兵 vs. 天使

10:10 天使 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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