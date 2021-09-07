MLB／今日戰績表 小熊力退紅人拉出7連勝爭季後賽生機
MLB今日戰績表
皇家 3:2 金鶯
大都會 3:4 國民
藍鳥 8:0 洋基
光芒 11:10(10局) 紅襪
老虎 3:6 海盜
費城人 12:0 釀酒人
紅人 3:4 小熊
巨人 10:5 洛磯
道奇 5:1 紅雀
雙城 5:2 印地安人
水手 2:11 太空人
遊騎兵 4:0 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:10 雙城 vs. 印地安人
06:35 老虎 vs. 海盜
06:40 大都會 vs. 馬林魚
07:05 皇家 vs. 金鶯
07:05 藍鳥 vs. 洋基
07:10 光芒 vs. 紅襪
07:20 國民 vs. 勇士
07:40 紅人 vs. 小熊
07:40 費城人 vs. 釀酒人
07:45 道奇 vs. 紅雀
08:10 水手 vs. 太空人
08:40 巨人 vs. 洛磯
09:40 白襪 vs. 運動家
09:40 遊騎兵 vs. 天使
10:10 天使 vs. 教士
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