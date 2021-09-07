MLB／今日戰績表 小熊力退紅人拉出7連勝爭季後賽生機

道奇今展開作客紅雀主場系列賽，賽揚強投薛則（Max Scherzer）在家鄉聖路易繳出主投8局僅失1分的好投，帶領道奇以5：1擊敗紅雀。此外，薛則在本場比賽飆出13K，這也是他生涯第104次先發投出10K以上，名列大聯盟史上第五。

2021-09-07 11:20