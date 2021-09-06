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MLB／今日戰績表 水手延長11局打下響尾蛇拉出5連勝

聯合新聞網 / 整理
水手隊11局上打出6分大局，擊敗響尾蛇。 水手隊官方推特
水手隊11局上打出6分大局，擊敗響尾蛇。 水手隊官方推特

MLB今日戰績表

金鶯 8:7 洋基

大都會 13:6 國民

運動家 0:8 藍鳥

印地安人 11:5 紅襪

老虎 4:1 紅人

雙城 6:5 光芒

費城人 4:3(10局) 馬林魚

白襪 0:6 皇家

紅雀 5:6 釀酒人

海盜 8:11 小熊

勇士 9:2 洛磯

遊騎兵 7:3 天使

太空人 3:4 教士

水手 10:4(11局) 響尾蛇

道奇 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 皇家 vs. 金鶯

01:05 大都會 vs. 國民

01:05 藍鳥 vs. 洋基

01:10 光芒 vs. 紅襪

01:35 老虎 vs. 海盜

02:10 費城人 vs. 釀酒人

02:20 紅人 vs. 小熊

04:00 巨人 vs. 洛磯

04:15 道奇 vs. 紅雀

06:10 雙城 vs. 印地安人

07:10 水手 vs. 太空人

09:07 遊騎兵 vs. 天使

球隊戰績表

太空人

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