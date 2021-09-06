MLB／今日戰績表 水手延長11局打下響尾蛇拉出5連勝

國聯西區天王山之戰昨由巨人在延長賽11局取勝，今來到系列賽第2場，道奇隊烏力亞斯（Julio Urias）先發僅失1分收下本季第16勝，穩坐聯盟勝投王寶座，而道奇打線也很給力，新同學透納（Trea Turner）、席格（Corey Seager）接連開轟幫助球隊以6：1奪勝，巨人與道奇戰績皆為86勝50負，雙方再度平手。

2021-09-05 15:48