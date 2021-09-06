MLB／今日戰績表 水手延長11局打下響尾蛇拉出5連勝
MLB今日戰績表
金鶯 8:7 洋基
大都會 13:6 國民
運動家 0:8 藍鳥
印地安人 11:5 紅襪
老虎 4:1 紅人
雙城 6:5 光芒
費城人 4:3(10局) 馬林魚
白襪 0:6 皇家
紅雀 5:6 釀酒人
海盜 8:11 小熊
勇士 9:2 洛磯
遊騎兵 7:3 天使
太空人 3:4 教士
水手 10:4(11局) 響尾蛇
道奇 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 皇家 vs. 金鶯
01:05 大都會 vs. 國民
01:05 藍鳥 vs. 洋基
01:10 光芒 vs. 紅襪
01:35 老虎 vs. 海盜
02:10 費城人 vs. 釀酒人
02:20 紅人 vs. 小熊
04:00 巨人 vs. 洛磯
04:15 道奇 vs. 紅雀
06:10 雙城 vs. 印地安人
07:10 水手 vs. 太空人
09:07 遊騎兵 vs. 天使
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