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MLB／今日戰績表 美東龍頭光芒打出單場6轟大勝雙城

聯合新聞網 / 整理
美聯東區龍頭光芒隊今天全隊轟出平隊史紀錄單場6轟大勝雙城。 光芒官方推特
美聯東區龍頭光芒隊今天全隊轟出平隊史紀錄單場6轟大勝雙城。 光芒官方推特

MLB今日戰績表

金鶯 4:3 洋基

大都會 11:9 國民

大都會 3:4(7局) 國民(雙重戰)

海盜 6:7 小熊

運動家 8:10 藍鳥

雙城 4:11 光芒

印地安人 3:4 紅襪

費城人 2:3 馬林魚

白襪 10:7 皇家

紅雀 0:4 釀酒人

老虎 4:7 紅人

勇士 洛磯

水手 響尾蛇

太空人 教士

道奇 巨人

遊騎兵 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 金鶯 vs. 洋基

01:05 大都會 vs. 國民

01:07 運動家 vs. 藍鳥

01:10 印地安人 vs. 紅襪

01:10 老虎 vs. 紅人

01:10 雙城 vs. 光芒

01:10 費城人 vs. 馬林魚

02:10 白襪 vs. 皇家

02:10 紅雀 vs. 釀酒人

02:20 海盜 vs. 小熊

03:10 勇士 vs. 洛磯

04:07 遊騎兵 vs. 天使

04:10 太空人 vs. 教士

04:10 水手 vs. 響尾蛇

07:00 道奇 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人

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MLB今日戰績表 海盜 5:6 小熊 金鶯 3:4(11局) 洋基 大都會 6:2(10局) 國民 運動家 10:11 藍鳥 印地安人 5:8 紅襪 老虎 15:5 紅人 雙城 3:5

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