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MLB／今日戰績表 美東龍頭光芒打出單場6轟大勝雙城
MLB今日戰績表
金鶯 4:3 洋基
大都會 11:9 國民
大都會 3:4(7局) 國民(雙重戰)
海盜 6:7 小熊
運動家 8:10 藍鳥
雙城 4:11 光芒
印地安人 3:4 紅襪
費城人 2:3 馬林魚
白襪 10:7 皇家
紅雀 0:4 釀酒人
老虎 4:7 紅人
勇士 洛磯
水手 響尾蛇
太空人 教士
道奇 巨人
遊騎兵 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 金鶯 vs. 洋基
01:05 大都會 vs. 國民
01:07 運動家 vs. 藍鳥
01:10 印地安人 vs. 紅襪
01:10 老虎 vs. 紅人
01:10 雙城 vs. 光芒
01:10 費城人 vs. 馬林魚
02:10 白襪 vs. 皇家
02:10 紅雀 vs. 釀酒人
02:20 海盜 vs. 小熊
03:10 勇士 vs. 洛磯
04:07 遊騎兵 vs. 天使
04:10 太空人 vs. 教士
04:10 水手 vs. 響尾蛇
07:00 道奇 vs. 巨人
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