MiLB／高階1A鄧愷威先發5局吞敗 林凱威同場登板中繼成功

中央社 / 台北4日電
旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發對響尾蛇隊，鄧愷威投5局失掉3責失，吞下個人本季第6敗。 截圖自巨人1A官方推特
旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發對響尾蛇隊，鄧愷威投5局失掉3責失，吞下個人本季第6敗。 截圖自巨人1A官方推特

旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發對響尾蛇隊，鄧愷威投5局失掉3責失，吞下個人本季第6敗，響尾蛇隊林凱威今天也有登板中繼，投1局失2分、中繼成功。

美國職棒小聯盟高階1A賽事舊金山巨人隊今天與亞利桑那響尾蛇隊交手，巨人隊派出台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威總計用94球投5局，被敲5支安打，投出6次三振，失掉5分（3分責失分），球隊終場以4比7吞敗，鄧愷威承擔敗投，賽後防禦率4.79。

今天比賽6局打完響尾蛇隊5比2領先，響尾蛇隊7局派出林凱威中繼登板，1人出局後投出四壞保送，2人出局後再投出四壞保送，接著被敲二壘打失掉2分，但隨後適時止血，沒有再多掉分數。

林凱威今天總計用24球投1局，被敲1支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，拿下本季第4次中繼成功，賽後防禦率5.01。

堪薩斯市皇家隊小聯盟低階1A今天與坦帕灣光芒隊交手，比賽6局打完皇家隊1比7落後，7局光芒隊靠著保送、接連安打連拿4分，1人出局、壘上有人時，皇家隊派出王志庭登板後援，王志庭讓連2名打者都敲出中外野方向飛球出局，沒有擴大失分危機。

王志庭8局1人出局後投出保送、被敲安打，接著投出三振、讓打者敲出右外野方向飛球出局，9局續投也沒有失分；王志庭今天總計用42球後援投2.2局，被敲出2支安打，投出2次三振、2次保送、無失分，賽後防禦率1.59，球隊終場以1比11吞敗。

鄧愷威

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