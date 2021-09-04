MLB／今日戰績表 巨人靠道奇11局再見失誤獨居國西第一
MLB今日戰績表
海盜 5:6 小熊
金鶯 3:4(11局) 洋基
大都會 6:2(10局) 國民
運動家 10:11 藍鳥
印地安人 5:8 紅襪
老虎 15:5 紅人
雙城 3:5 光芒
費城人 3:10 馬林魚
白襪 2:7 皇家
紅雀 15:4 釀酒人
勇士 3:4 洛磯
遊騎兵 2:3 天使
水手 6:5(10局) 響尾蛇
道奇 2:3(11局) 巨人
太空人 6:3 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 金鶯 vs. 洋基
01:05 大都會 vs. 國民
02:20 海盜 vs. 小熊
03:07 運動家 vs. 藍鳥
04:05 雙城 vs. 光芒
04:10 印地安人 vs. 紅襪
06:05 大都會 vs. 國民(雙重戰)
06:10 費城人 vs. 馬林魚
07:10 白襪 vs. 皇家
07:10 紅雀 vs. 釀酒人
07:10 老虎 vs. 紅人
08:10 勇士 vs. 洛磯
08:10 水手 vs. 響尾蛇
08:40 太空人 vs. 教士
09:05 道奇 vs. 巨人
09:07 遊騎兵 vs. 天使
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