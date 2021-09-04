MLB／今日戰績表 巨人靠道奇11局再見失誤獨居國西第一

在例行賽開打前，或許沒有人想得到巨人能在道奇、教士等列強崛起下脫穎而出，而今他們靠著老將們的回春以及堅實的投手陣容，打完134場比賽後與道奇同樣以85勝49敗並列國聯西區第一，明日將迎來兩支超級球隊的

2021-09-03 18:31