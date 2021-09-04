MLB／今日戰績表 巨人靠道奇11局再見失誤獨居國西第一

聯合新聞網 / 整理
國聯西區天王山之戰首戰果然打得難分難解，巨人在11局下靠著道奇游擊手透納的再見失誤，以3：2氣走道奇，搶下系列賽第一勝並獨居國聯西區第一。 路透社
國聯西區天王山之戰首戰果然打得難分難解，巨人在11局下靠著道奇游擊手透納的再見失誤，以3：2氣走道奇，搶下系列賽第一勝並獨居國聯西區第一。 路透社

MLB今日戰績表

海盜 5:6 小熊

金鶯 3:4(11局) 洋基

大都會 6:2(10局) 國民

運動家 10:11 藍鳥

印地安人 5:8 紅襪

老虎 15:5 紅人

雙城 3:5 光芒

費城人 3:10 馬林魚

白襪 2:7 皇家

紅雀 15:4 釀酒人

勇士 3:4 洛磯

遊騎兵 2:3 天使

水手 6:5(10局) 響尾蛇

道奇 2:3(11局) 巨人

太空人 6:3 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 金鶯 vs. 洋基

01:05 大都會 vs. 國民

02:20 海盜 vs. 小熊

03:07 運動家 vs. 藍鳥

04:05 雙城 vs. 光芒

04:10 印地安人 vs. 紅襪

06:05 大都會 vs. 國民(雙重戰)

06:10 費城人 vs. 馬林魚

07:10 白襪 vs. 皇家

07:10 紅雀 vs. 釀酒人

07:10 老虎 vs. 紅人

08:10 勇士 vs. 洛磯

08:10 水手 vs. 響尾蛇

08:40 太空人 vs. 教士

09:05 道奇 vs. 巨人

09:07 遊騎兵 vs. 天使

球隊戰績表

太空人

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