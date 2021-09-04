MLB／飆100哩火球與生涯新高117球 大谷7局好投奪第9勝

天使隊日籍好手大谷翔平今天同場二刀流，擔任先發第二棒、投手，打擊雖未發揮，但投出生涯新高的117球，7局失2分的好投，更飆出5個月不見的100哩火球，最後隊友也順利守成，天使以3：2擊敗遊騎兵，大谷拿下本季第9勝。

投手大谷在2局上被馬丁（Jason Martin）敲出2分砲，導致比賽回到2：2原點，但4局再對上馬丁，用一顆100.4哩速球將他三振，面對下一棒塔維拉斯（Leody Taveras）也投出100.5哩的全場最速，大谷上一次飆出百哩火球已是4月5日的開季首戰。

大谷翔平雖然6局投完用球數突破90顆，但7局繼續上場，最終用117球投完7局，創下單場用球數生涯新高，總共被敲7支安打，失2分，另有8次三振、2次保送，防禦率下降到2.97。

投完7局大谷還沒退場休息，7局下拎著球棒繼續上場，但被三振出局，前面三打席，大谷分別在1局下敲出二壘滾地出局，3局下則敲出雙殺打，5局下在二、三壘有人時敲出右外野飛球出局，總計4打數無安打，打擊率下降到2成58。

大谷打完第4打席才退場，不過天使隊以3：2領先，成為勝投候選人，天使打線在首局攻下2分後，6局下則在1出局後連敲4支安打，捕手史塔西（Max Stassi）打回超前分。最後隊友西斯克(Steve Cishek)與守護神伊格列西亞斯(Raisel Iglesias)接力守成，天使1分之差贏球，大谷也拿到本季第9勝，距離單季10勝僅一步之遙。