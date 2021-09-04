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MiLB／劉致榮先發無關勝敗 李灝宇夯長打

中央社 / 台北4日電
紅襪隊小聯盟低階1A投手劉致榮今天先發4.2局飆6K、失1分，無關勝敗。。 圖／TeamBros_悍創運動經紀提供
紅襪隊小聯盟低階1A投手劉致榮今天先發4.2局飆6K、失1分，無關勝敗。。 圖／TeamBros_悍創運動經紀提供

旅美費城人隊「台灣怪力男」李灝宇今天在新人聯盟與老虎隊比賽，1局敲出二壘打、旅美生涯首安出爐；紅襪隊小聯盟低階1A投手劉致榮今天先發4.2局飆6K、失1分，無關勝敗。

李灝宇在台灣三級棒球養成階段就一直是追逐焦點，他驚人打擊力量及爆發力，獲得「怪力男」封號，今年從平鎮高中畢業，順利展開旅外生涯，加盟美職費城人隊，旅美生涯從新人聯盟起步。

今天新人聯盟費城人隊與底特律老虎隊比賽，李灝宇先發打第2棒、守二壘。1局下，費城人隊展開攻勢，首棒打者敲出二壘打，李灝宇也敲出右外野方向二壘打推進壘上跑者，隊友補上安打一棒送回2分。

費城人隊延續攻勢，再靠接連保送、安打添分，李灝宇單局第2次打擊機會吞下三振，費城人單局拿下7分。

李灝宇3局選到保送上壘，費城人隊靠著安打、全壘打再添分數；李灝宇4局打擊機會靠著失誤上壘，同樣也有替球隊跑回分數；5局，李灝宇敲出一壘方向飛球出局；6局，攻守交換時退場。

李灝宇今天總計4打數敲出1支安打，生涯首安是長打，吞下1次三振、選到1次保送，替球隊跑回3分，賽後打擊率2成；費城人隊打線發揮，終場以24比4拿下勝利。

波士頓紅襪隊低階1A台灣投手劉致榮今天先發對華盛頓國民隊，劉致榮總計用85球投4.2局，被敲出4支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率4.83，球隊終場以10比5拿勝，劉致榮無關勝敗。

費城人 劉致榮

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