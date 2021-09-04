MiLB／「怪力男」李灝宇敲二壘打 旅美首安出爐

費城人隊台灣18歲「怪力男」李灝宇今天在新人聯盟出戰老虎隊，旅美生涯首安出爐，還是一支二壘打，費城人隊也以24：4大勝老虎。

平鎮高中畢業後挑戰美職的李灝宇，在9月1日的生涯首戰，雖然先發第七棒、二壘手，但僅打擊一次，敲出內野飛球出局後，就被換下場。

今天第二度出賽，李灝宇打第二棒依舊守二壘，1局下的首打席就敲出右外野二壘打，並靠隊友安打回來得分，也開啟費城人隊7分大局，李灝宇上來打了第二次，結果吞下三振。

3局下的第三打席，李灝宇選到四壞保送上壘，並靠著隊友全壘打得分，4局下敲出三壘滾地，但因對方失誤而上壘，隊友也延續攻勢，再把李灝宇送回本壘。

5局下李灝宇的第5打席敲出一壘飛球出局，並在6局上因守備更換退場，總計4打數1安打，加上保送、失誤三度上壘，有3得分，打擊率為2成整。