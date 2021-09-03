MLB／國西天王山之戰！巨人、道奇將正面交鋒

在例行賽開打前，或許沒有人想得到巨人能在道奇、教士等列強崛起下脫穎而出，而今他們靠著老將們的回春以及堅實的投手陣容，打完134場比賽後與道奇同樣以85勝49敗並列國聯西區第一，明日將迎來兩支超級球隊的天王山之戰，最終取得優勢者有很大機會避免掉一場定生死的外卡戰。

大聯盟官網作家蘭斯（Sarah Langs）透過推特表示，兩支打了130場比賽且勝率達到.630以上的球隊正面交鋒，這僅僅是史上第二次，前一次還要追溯至1962年的9月，該年巨人在4連戰中贏了3場，兩隊例行賽結束以101勝61敗戰平，逼進3場加賽，最終由巨人以2-1之姿晉級季後賽，不過卻在世界大賽輸給洋基。

另一項有趣的巧合是，巨人、道奇本季正式交鋒，雙方各拿下8勝勢均力敵，在得分上竟也不分軒輊地各拿下68分，不論如何，這將會是一場對雙方來說的至關重要的系列戰，首戰將由巨人後起之秀德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）對上老將普萊斯（David Price），接下來兩戰道奇排出左右「雙少主」，烏力亞斯（Julio Urias）與布勒（Walker Buehler）出面應戰，至於巨人受限於伍德（Alex Wood）、奎托（Johnny Cueto）先後進入傷兵名單的窘境，可能得連兩天安排牛棚日，對戰局來說相對處於劣勢。