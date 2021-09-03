快訊

五倍券來了！有望10月上旬啟用、使用期超過半年

宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

MLB／國西天王山之戰！巨人、道奇將正面交鋒

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人、道奇兩隊將於明日正面交鋒。 歐新社
巨人、道奇兩隊將於明日正面交鋒。 歐新社

在例行賽開打前，或許沒有人想得到巨人能在道奇、教士等列強崛起下脫穎而出，而今他們靠著老將們的回春以及堅實的投手陣容，打完134場比賽後與道奇同樣以85勝49敗並列國聯西區第一，明日將迎來兩支超級球隊的天王山之戰，最終取得優勢者有很大機會避免掉一場定生死的外卡戰。

大聯盟官網作家蘭斯（Sarah Langs）透過推特表示，兩支打了130場比賽且勝率達到.630以上的球隊正面交鋒，這僅僅是史上第二次，前一次還要追溯至1962年的9月，該年巨人在4連戰中贏了3場，兩隊例行賽結束以101勝61敗戰平，逼進3場加賽，最終由巨人以2-1之姿晉級季後賽，不過卻在世界大賽輸給洋基。

另一項有趣的巧合是，巨人、道奇本季正式交鋒，雙方各拿下8勝勢均力敵，在得分上竟也不分軒輊地各拿下68分，不論如何，這將會是一場對雙方來說的至關重要的系列戰，首戰將由巨人後起之秀德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）對上老將普萊斯（David Price），接下來兩戰道奇排出左右「雙少主」，烏力亞斯（Julio Urias）與布勒（Walker Buehler）出面應戰，至於巨人受限於伍德（Alex Wood）、奎托（Johnny Cueto）先後進入傷兵名單的窘境，可能得連兩天安排牛棚日，對戰局來說相對處於劣勢。

連戰

相關新聞

MLB／國西天王山之戰！巨人、道奇將正面交鋒

在例行賽開打前，或許沒有人想得到巨人能在道奇、教士等列強崛起下脫穎而出，而今他們靠著老將們的回春以及堅實的投手陣容，打完134場比賽後與道奇同樣以85勝49敗並列國聯西區第一，明日將迎來兩支超級球隊的

MLB／內野高飛球漏球！小熊因海盜系隊等級守備取勝

國聯中區的小熊、海盜兩隊本季確定放眼來年賽季，雖然陸續放上新秀等非即戰力上場練兵，但今日（3日）決定比賽勝負的一次守備失誤還是令人瞠目結舌，兩隊鑿戰至11局下，最終靠著哈普（Ian Happ）的內野沖

MiLB／低階1A林暉盛先發4.1局無關勝敗 陳聖平貢獻1分打點

旅美洛杉磯道奇隊小聯盟低階1A投手林暉盛今天先發出賽，總計投4.1局失掉2分責失分，球隊終場以8比4擊敗教士隊，林暉盛無...

MLB／今日戰績表 費城人麥卡臣開轟勝國民拉出6連勝

MLB今日戰績表 費城人 7:6 國民 運動家 8:6 老虎 釀酒人 1:5 巨人 紅襪 4:0 光芒 馬林魚 3:4 大都會 海盜 5:6(11局) 小熊 印地安人

MLB／這要怎麼比賽？艾達颶風讓洋基2A球場變「大型水庫」

美國東海岸受到颶風艾達（Ida）重創，除了傳出多人死亡外，多項設施也被摧毀，其中就包括美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊...

MLB／球來就打！兩隊首局首打席首球開轟 33年來第一次

大都會隊與馬林魚隊之戰出現罕見景象，羅哈斯（Miguel Rojas）、維拉（Jonathan Villar）都敲出首局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。