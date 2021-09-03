MLB／內野高飛球漏球！小熊因海盜系隊等級守備取勝

國聯中區的小熊、海盜兩隊本季確定放眼來年賽季，雖然陸續放上新秀等非即戰力上場練兵，但今日（3日）決定比賽勝負的一次守備失誤還是令人瞠目結舌，兩隊鑿戰至11局下，最終靠著哈普（Ian Happ）的內野沖天炮，以及海盜二壘手狄佛（Wilmer Difo）的要命失誤下結束比賽。

雙方在正規9局結束後以5：5戰成平手，直到延長賽第11局下半，小熊靠著犧牲觸擊以及敬遠攻佔一、三壘，此時輪到外野手哈普上場打擊，他敲出一支見高不見遠的內野沖天炮，然而海盜二壘手狄佛卻無法確實掌握，眼看著球在眼前落下，三壘的阿爾坎塔拉（Sergio Alcantara）趕緊奔回本壘，比賽也以6：5宣告結束。

賽後小熊教頭羅斯（David Ross）透露：「這大概有99.9%的機率會出局，看起來因為風的因素讓球有點難掌握，在我生涯中很少看過這樣的結束方式，還好我是贏的一方。」